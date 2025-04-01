Метеозависимым приготовиться: на Солнце произошло сразу 5 вспышек невиданной силы

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщили о предстоящих геомагнитных бурях, которые начнутся уже 5 апреля и могут продлиться до середины месяца. Согласно данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитные возмущения будут почти непрерывными вплоть до 10 апреля, после чего ожидается их ослабление, сообщает Lada.kz со ссылкой на

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Опасный период для метеочувствительных людей

Учёные подчёркивают, что столь длительный период нестабильной геомагнитной обстановки может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Возможны скачки давления, головные боли, бессонница и обострение хронических заболеваний.

Причина — мощная солнечная вспышка

Причиной возмущений стала сильная солнечная вспышка класса X, зафиксированная накануне в 18:20. Это одно из самых мощных проявлений солнечной активности, которое способно влиять на магнитное поле Земли. Предыдущая вспышка подобного уровня наблюдалась 23 февраля.

Угроза Земле минимальна, но возможна новая активность

По словам российских экспертов, вспышка вряд ли окажет прямое негативное влияние на нашу планету. Однако специалисты не исключают, что она может быть предвестником новой волны солнечной активности. В этом случае уже с середины этой недели возможны новые удары солнечного ветра по Земле.