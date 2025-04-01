Миллиардер Билл Гейтс заявил об исчезновение всех профессий, кроме трех

Основатель Microsoft, известный американский предприниматель, миллиардер и филантроп Билл Гейтс сделал важное заявление о будущем рынка труда. По его словам, стремительное развитие технологий, в первую очередь искусственного интеллекта, приведет к исчезновению множества профессий, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Zakon.kz.

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ИИ изменит рынок труда

По словам предпринимателя, развитие нейросетей и автоматизация приведут к тому, что человеку больше не потребуется выполнять многие задачи — от производственных до сельскохозяйственных. Искусственный интеллект будет способен заменить специалистов даже в тех сферах, которые сегодня требуют высоких профессиональных навыков.

"Нейросети с легкостью возьмут на себя задачи, которые в настоящее время требуют специальных навыков человека", — отметил Билл Гейтс.

Только три профессии устоят

Несмотря на масштабные изменения, Гейтс уверен: есть направления, в которых участие человека останется необходимым. Он выделил три области, которые, по его мнению, в обозримом будущем не смогут обойтись без человеческого участия:

Программирование — специалисты будут следить за корректной работой ИИ и его безопасностью;

Биология — потребуются ученые для проведения исследований и открытия новых знаний;

Энергетика — слишком сложная и многоуровневая сфера для полной автоматизации.

Будущее с короткой рабочей неделей

69-летний миллиардер считает, что благодаря ИИ человечество сможет кардинально изменить подход к труду. В результате глобальной автоматизации рабочая неделя может сократиться до двух-трех дней, что позволит людям больше времени уделять личной жизни и творческим занятиям.