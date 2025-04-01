Любителей кофе предупредили: напиток уменьшает объем серого вещества в мозге

Вопрос о влиянии кофе на здоровье человека уже давно вызывает живой интерес среди ученых. Недавнее исследование, проведенное специалистами из Базельского университета, подтвердило тревожные выводы предыдущих научных работ: регулярное потребление кофе может негативно сказываться на структуре головного мозга, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Суть эксперимента: кофеин против плацебо

В исследовании приняли участие 20 молодых и здоровых добровольцев, которые регулярно употребляют кофе. В ходе эксперимента участникам предлагали в течение 10 дней принимать по три таблетки — содержащих кофеин или плацебо. Затем делался перерыв, после чего проходил второй аналогичный этап.

После каждого периода ученые проводили сканирование мозга участников с целью оценки объема серого вещества. Кроме того, с помощью энцефалографии специалисты отслеживали качество сна.

Выводы: кофеин не влияет на сон, но влияет на мозг

Результаты оказались неожиданными: кофеин не ухудшал качество сна, несмотря на распространенное мнение. Однако он оказал заметное влияние на структуру мозга. Участники, получавшие плацебо, имели больший объем серого вещества по сравнению с теми, кто принимал кофеин.

Рекомендации: пить с умом

Ученые настоятельно рекомендуют отказаться от ежедневного потребления кофе. Вместо этого, по их мнению, стоит ограничиться несколькими чашками в неделю.

При этом исследователи подчеркивают: результаты не обязательно указывают на однозначно вредное влияние кофе на мозг. Однако они подтверждают, что регулярное употребление бодрящего напитка может сказываться на когнитивных функциях — что требует дальнейшего изучения.