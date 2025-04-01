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01.04.2025, 10:39

Россиянка рассказала, что жить с немцем оказалось невозможным

Новости Мира 0 959

Россиянка по имени Елена поделилась личной историей о неудачном замужестве с гражданином Германии. Своим опытом она поделилась с автором блога «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен», отметив, что совместная жизнь с немецким супругом оказалась невозможной, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom
Фото: Alex Ageev / Shutterstock / Fotodom

Финансовое равноправие — даже если зарплаты неравны

По словам Елены, в немецких семьях принято строго делить все бытовые расходы пополам, независимо от уровня дохода каждого из супругов. Ее муж настаивал, чтобы пара вскладчину платила за ремонт, покупку мебели, продукты и другие нужды. При этом он зарабатывал значительно больше Елены, но помощи от него женщина не получала.

Строгая экономия и бытовые странности

Муж Елены отличался крайним стремлением к экономии. Он покупал исключительно товары по скидкам, не включал отопление и требовал от супруги беречь воду. Особенное недоумение у Елены вызвало его подход к мытью посуды: немец считал, что смывать моющее средство необязательно, ведь если его продают в магазинах, оно априори безопасно.

«Он считал, что если средство продается, значит оно не вредит здоровью. Зачем тогда тратить воду на его смывание?» — пересказала Елена слова бывшего мужа.

Подарки только в начале и отказ от совместных поездок

На начальном этапе отношений мужчина проявлял внимание, делал подарки, но со временем полностью перестал радовать супругу даже мелочами. Совместные путешествия он также не поддерживал, предпочитая копить деньги на старость.

Окончательно ситуацию усугубил отказ немца поехать вместе с Еленой в Турцию, где она хотела увидеться с детьми и внуками. Он отказался не только от поездки, но и от того, чтобы занять ей денег на билеты.

Развод после возвращения

Несмотря на отказ мужа, Елена самостоятельно нашла средства и отправилась в Турцию одна. Вернувшись в Германию, она приняла окончательное решение — подала на развод.

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