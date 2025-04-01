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01.04.2025, 11:13

«Я вообще не помню концерт»: Татьяна Овсиенко рассказала правду о «пьяном» выходе на сцену

Новости Мира 0 632

Известная певица Татьяна Овсиенко впервые открыто высказалась по поводу скандала, который разгорелся после её выступления в Краснодаре. Тогда артистка вышла на сцену в крайне неважном состоянии, что вызвало бурю обсуждений и недоумение публики, сообщает Lada.kz  со ссылкой на hibiny

Кадр из видео
Кадр из видео

Что произошло на концерте

Во время выступления в Краснодаре поклонники заметили, что с Овсиенко что-то не так: она выглядела уставшей, неуверенно держалась на ногах и едва могла говорить. Многим показалось, что певица была в состоянии алкогольного опьянения. Концерт был прерван задолго до завершения.

Откровенное признание в эфире Андрея Малахова

Впервые ситуацию прокомментировала сама Татьяна в эфире авторского ток-шоу Андрея Малахова. Певица публично извинилась перед своими поклонниками и выразила искреннее сожаление о случившемся.

«Каюсь до сих пор. Мне нет оправданий. Дорогие мои, прошу прощения. Это было недопустимо. Даже несмотря на то, что у меня в тот день сильно болела спина и мне сделали множество уколов. Я была под каким-то странным воздействием. Хотела отменить концерт, но решила, что справлюсь. В итоге не справилась. Я шаталась по сцене, ничего не помню из того вечера», — призналась Овсиенко.

Певица пообещала, что в знак уважения к своим фанатам проведет большой бесплатный концерт.

Новая Татьяна: преображение и благодарность стилистам

Также в студии шоу Овсиенко продемонстрировала свое преображение. Артистка выглядела заметно моложе, чем раньше — как будто сбросила десяток лет. Татьяна отметила, что ее обновление стало возможным благодаря работе стилистов Вадима Демченко и Вадима Андреева.

«Это настоящие волшебники, профессионалы с золотыми руками. Благодаря им я снова чувствую себя уверенно и выгляжу хорошо», — поделилась певица.

Краткая справка

Татьяна Овсиенко начала свою сольную карьеру после ухода из легендарной группы «Мираж» в 1990 году. Вместе с коллективом «Вояж» она покорила российскую сцену, а наибольшую популярность ей принесли альбомы, созданные в сотрудничестве с композитором и автором песен Виктором Чайкой.

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