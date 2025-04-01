Мужчина выпил чашку кофе за 170 тысяч тенге и поделился впечатлениями

Британский блогер Карми Селлитто снял видео, в котором продегустировал самый дорогой кофе в Великобритании. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в TikTok, сообщает Lada.kz

Фото: Pinterest

Элитный напиток в лондонской кофейне

Селлитто отправился в лондонское заведение под названием Shot, где заказал эксклюзивный сорт кофе — Japan Typica Natural. Этот напиток изготавливается из разновидности арабики, известной под названием «Типика», история которой насчитывает более трёхсот лет. Стоимость чашки составила внушительные 265 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 29 тысячам рублей.

Подача на высшем уровне, вкус — на любителя

По словам блогера, кофе ему подали с особым пиететом: официант надел перчатки перед тем, как принести чашку. Это удивило Селлитто, который признался, что с подобным обслуживанием столкнулся впервые.

Сначала внешний вид напитка не произвёл на него особого впечатления — он напоминал обычный айс-латте. Единственным необычным элементом оказалась соломинка, визуально напоминающая золотую. Однако первый глоток изменил всё: «У меня побежали мурашки. Это было сумасшествие», — описал он свои ощущения.

Яркий вкус и неудачный лёд

Вкус кофе показался Карми фруктовым и неожиданным. «То, что происходило у меня во рту, застало меня врасплох», — отметил он. При этом блогер подсчитал, что каждый глоток обходился ему примерно в 25 фунтов стерлингов (около 16 тысяч тенге).

Тем не менее впечатления оказались не только положительными. Селлитто раскритиковал лёд в напитке — он показался ему дешёвым и слишком быстро таял, разбавляя и портя вкус дорогостоящего кофе. «Это один из самых странных опытов в моей жизни», — признался блогер.

Итоговая оценка

Несмотря на яркий вкус, Карми Селлитто поставил напитку невысокую оценку — 5 баллов из 10.