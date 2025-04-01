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01.04.2025, 13:13

Отец Яниса Тиммы заявил о загадочном исчезновении ценной коллекции сына

Новости Мира 0 671

Спустя три месяца после трагической гибели латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, его отец Райтис сообщил о пропаже уникальных вещей, имевших для семьи не только материальную, но и глубокую эмоциональную ценность, сообщает Lada.kz  со ссылкой на The Voicemag

Фото: championat.com
Фото: championat.com

«Просто исчезла»: бесследно пропала баскетбольная коллекция

По словам Райтиса, речь идёт о личной коллекции спортсмена, включавшей командные игровые майки и более сотни редких кроссовок 48,5-го размера. Каждая единица в этой коллекции, как подчеркнул отец, была связана с важными этапами жизни и карьеры Яниса.

«Каждая майка — часть истории. У сына была уникальная коллекция — символ его пути в баскетболе. В неё были вложены годы, деньги, память. А теперь — этого больше нет. Она просто исчезла», — написал Райтис в социальных сетях.

Отец и сын не общались три года

Тем не менее, ситуация осложняется тем, что последние три года Янис не поддерживал отношений с отцом. Как сообщает издание The Voicemag, причиной разрыва стала личная трагедия — в 2021 году Янис не смог простить отцу гибель любимого пса породы американский булли по кличке Мамба, который погиб под колесами автомобиля.

Смерть Тиммы и слухи вокруг Седоковой

Напомним, Янис Тимма ушёл из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года. Он покончил с собой в Москве вскоре после развода с певицей Анной Седоковой, с которой состоял в браке. Эта трагедия потрясла не только близких, но и поклонников спортсмена по всему миру.

После его смерти в публичном пространстве появились мнения, обвиняющие Седокову в психологическом состоянии баскетболиста перед уходом. Сама певица отвергает подобные обвинения, отмечая, что Янис был близок с её сыном Гектором и стал для него настоящим отцом.

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