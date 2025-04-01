Максим Галкин, супруг Аллы Пугачевой, анонсировал масштабный гастрольный тур по Германии еще зимой. Весной артист планировал выступить в 13 городах страны, включая Берлин, Мюнхен и Гамбург. Однако турне столкнулось с неожиданными трудностями — зрители не торопятся покупать билеты, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru

Фото: ТГ-канал 360

Продажа билетов стартовала еще в феврале, но к апрелю реализована лишь небольшая их часть — по оценкам, не продано даже половины. Чтобы спасти тур, юморист активно рекламирует свои выступления, делая акцент на острых шутках, сатире и ярких сценических перевоплощениях. Однако, несмотря на уверения агентов, что мест почти не осталось, реальные данные говорят об обратном — залы остаются полупустыми.

Кто подложил "свинью" Галкину*

По данным издания «Царьград», одной из причин провала стал экономический спад в Германии, на фоне которого граждане все меньше склонны тратить деньги на развлекательные мероприятия. Дополнительным фактором стало отношение к украинским беженцам, которое все чаще вызывает раздражение у местного населения. Немцам не по душе, что мигранты живут на государственные пособия, финансируемые из налогов, и при этом активно участвуют в культурной жизни.

Нежелание встречаться в одном зале

Ситуация складывается парадоксальная: украинцы, проживающие на социальные выплаты, не могут позволить себе дорогие билеты, а сами немцы отказываются посещать концерты, где будут присутствовать «обеспеченные» мигранты. Такое сочетание факторов фактически лишает артиста аудитории.

Вот как отзываются пользователи на концертных платформах:

«Парадокс в том, что они покупают билеты на наши деньги, полученные от государства».

«Галкин хочет развлекать нас, но сейчас в стране не до смеха — инфраструктура рушится».

«Забыли сказать, что он читает “Фауста” и говорит по-немецки — мгновенные перевоплощения!» — иронизируют комментаторы.

Биография артиста: от Израиля до Кипра

После начала конфликта в 2022 году Галкин вместе с Пугачевой покинул Россию. Сначала пара перебралась в Израиль, позже — на Кипр. Несмотря на анонсы масштабных гастролей, в реальности артист чаще выступает на закрытых мероприятиях и частных вечеринках.