Амеба, поедающая мозг, стала причиной смерти ребенка после визита в аквапарк

Инцидент произошел в штате Арканзас — годовалый мальчик оказался в реанимации после посещения местного аквапарка. Как сообщает издание Daily Mail, ребенок заразился опасной амебой Naegleria fowleri, которая проникает в мозг и вызывает тяжелую инфекцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Началось с резкого ухудшения самочувствия

После того как мальчик поиграл на детской площадке с фонтанами в аквапарке, он чувствовал себя хорошо. Однако вскоре родители заметили тревожные симптомы: у ребенка поднялась температура, пропал аппетит, он стал вялым и почти не двигался.

«Его поведение указывало на спутанность сознания и дезориентацию», — говорится в сообщении.

Диагноз: смертельно опасная амеба

Мальчика срочно госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. В ходе обследования врачи выявили заражение амебой Naegleria fowleri, которую называют «поедающей мозг». Она проникает в организм через нос и поражает центральную нервную систему, вызывая первичный амебный менингоэнцефалит — крайне редкое, но почти всегда смертельное заболевание.

По данным Daily Mail, с 1962 по 2023 год в США было зафиксировано 164 случая заражения этой амебой. Выжить удалось лишь четырем пациентам.

Проверка аквапарка выявила нарушение

После трагедии в аквапарке была проведена проверка. Оказалось, что на протяжении примерно месяца в комплексе не работало устройство для подачи хлора — вещества, которое уничтожает Naegleria fowleri в воде.

Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.