18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.44
545.65
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.04.2025, 16:28

Амеба, поедающая мозг, стала причиной смерти ребенка после визита в аквапарк

Новости Мира 0 497

Инцидент произошел в штате Арканзас — годовалый мальчик оказался в реанимации после посещения местного аквапарка. Как сообщает издание Daily Mail, ребенок заразился опасной амебой Naegleria fowleri, которая проникает в мозг и вызывает тяжелую инфекцию, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Началось с резкого ухудшения самочувствия

После того как мальчик поиграл на детской площадке с фонтанами в аквапарке, он чувствовал себя хорошо. Однако вскоре родители заметили тревожные симптомы: у ребенка поднялась температура, пропал аппетит, он стал вялым и почти не двигался.

«Его поведение указывало на спутанность сознания и дезориентацию», — говорится в сообщении.

Диагноз: смертельно опасная амеба

Мальчика срочно госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии. В ходе обследования врачи выявили заражение амебой Naegleria fowleri, которую называют «поедающей мозг». Она проникает в организм через нос и поражает центральную нервную систему, вызывая первичный амебный менингоэнцефалит — крайне редкое, но почти всегда смертельное заболевание.

По данным Daily Mail, с 1962 по 2023 год в США было зафиксировано 164 случая заражения этой амебой. Выжить удалось лишь четырем пациентам.

Проверка аквапарка выявила нарушение

После трагедии в аквапарке была проведена проверка. Оказалось, что на протяжении примерно месяца в комплексе не работало устройство для подачи хлора — вещества, которое уничтожает Naegleria fowleri в воде.

Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…