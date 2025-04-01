Неожиданный трюк со спичкой, который спасёт ваши макароны

Иногда мелкая деталь может сыграть решающую роль в быту. Один неожиданный, но весьма действенный совет — класть обычную спичку в упаковку с макаронами. Эта простая мера способна уберечь ваши запасы от неприятных «гостей», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Макароны — источник кухонных вредителей

Мало кто знает, но макаронные изделия могут привлекать насекомых — особенно если хранить их рядом с крупами. Иногда жучки проникают в упаковки незаметно, заносясь вместе с заражёнными продуктами. Достаточно одной личинки, чтобы испортить все запасы.

Как спичка решает проблему

Автор Дзен-канала «Большое хозяйство» предлагает простой способ:

положите в пачку с макаронами одну спичку с серной (коричневой) головкой.

Как действует этот метод:

Сера отпугивает вредителей. Насекомые, питающиеся мукой и крупами, не переносят её запах.

Безопасно для продуктов. Запах не влияет на вкус или качество макарон.

Просто в применении. Достаточно положить спичку в пачку и вынуть её перед варкой.

Важно: ломать спичку не нужно — серный запах распространится сам по себе.

Как часто менять спичку

Чтобы метод оставался эффективным, спичку следует заменять раз в месяц. Это поможет сохранить продукты в целости и предотвратить появление вредителей на кухне.