Мужчина заказал доставку еды и получил с ней живую крысу

Сервис доставки еды в Японии оказался в центре скандала: один из клиентов обнаружил в своем заказе живую крысу. Об этом сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Неожиданная находка

Инцидент произошёл после того, как мужчина заказал еду через популярный сервис доставки. Вместе с продуктами в пакете оказалась живая крыса. Как именно грызун попал внутрь, пока неизвестно. Представители компании уже начали внутреннее расследование.

Реакция сервиса

В компании подчеркнули, что случай беспрецедентный — ранее подобных ситуаций не возникало. Пострадавшему клиенту были принесены официальные извинения. Также извинения адресованы ресторанам-партнёрам, чья репутация могла пострадать из-за инцидента.

Меры по предотвращению повторения

Для устранения последствий и предотвращения подобных случаев в будущем, сервис доставки объявил о введении следующих мер:

Двойная проверка заказов — на этапе получения еды из ресторана и перед её отправкой клиенту.

Обучение персонала — для быстрого выявления нарушений упаковки и санитарных норм.

Совместные проверки — усиленное взаимодействие с ресторанами и поставщиками продукции.

Официальная позиция