Раскрыта стоимость культовых шляп Михаила Боярского

Эксперт оценил головные уборы актёра в десятки тысяч рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Михаил Боярский, ставший неотъемлемым символом мужского стиля в шляпе, по праву считается обладателем культового имиджа. Модный аналитик Максим Зарипов в беседе с изданием «Абзац» раскрыл ориентировочную стоимость его знаменитых головных уборов.

Предпочтения звезды

По мнению эксперта, 75-летний артист, вероятнее всего, отдает предпочтение моделям, изготовленным из качественной шерсти. Кроме того, часть шляп, по словам Зарипова, могла быть выполнена по индивидуальному заказу в ателье, что также влияет на стоимость.

Любовь к брендам

Зарипов отметил, что Боярский внимательно относится к брендам. Среди любимых марок эксперты выделяют итальянский бренд Borsalino — его изделия считаются эталоном в мире шляп и могут стоить от 50 до 60 тысяч рублей.

Также Боярский может носить продукцию американского бренда Stetson, который особенно популярен среди ценителей классических головных уборов. Цены на такие шляпы колеблются в пределах 30–40 тысяч рублей.