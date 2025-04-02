Американка заехала на автомобильную заправку и стала богаче на $3 млн

Американка сорвала крупный выигрыш в моментальную лотерею, приобретя билет всего за $20, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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62-летняя Нубия Фагот из американского штата Флорида неожиданно для себя стала миллионершей после обычной поездки на автозаправку. Как сообщает агентство UPI, женщина приобрела на заправочной станции лотерейный скретч-билет Crossword Cash за $20, который оказался счастливым и принес ей главный приз — $5 млн.

Разовая выплата: более $3 млн «на руки»

Победительница решила получить выигрыш не в виде аннуитета, а сразу — единовременной выплатой. После всех обязательных вычетов сумма, которую она получит на руки, составит $3,2 млн.

По правилам лотереи штата Флорида, обладатели крупных выигрышей могут выбрать между двумя вариантами получения денег: аннуитетными платежами, распределёнными на 30 лет, либо одной выплатой с вычетом налогов и сборов.

Приз достался не только победительнице

Автозаправка, где был продан выигрышный билет, также получит бонус в размере $10 тысяч. Такие вознаграждения предусмотрены лотереей для стимулирования продаж и являются стандартной практикой.