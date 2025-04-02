В Грузии принят ужесточённый закон об иноагентах: теперь с уголовной ответственностью

Парламент Грузии утвердил окончательную версию закона о регистрации иностранных агентов, вызвавшего волну протестов и обеспокоенность международного сообщества. Новый документ, по сути, представляет собой значительно ужесточённую версию закона 2023 года и предусматривает уже не только административные, но и уголовные санкции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Би-би-си

Акция протеста около парламента Грузии Автор фото, AFP

Закон принят без обсуждений

Третье и финальное чтение законопроекта прошло в парламенте практически без споров и открытых дебатов. Почти все депутаты поддержали инициативу, несмотря на критику со стороны оппозиции и правозащитников.

Противостоять правящей партии оказалось некому: оппозиция ещё в прошлом году отказалась признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента.

Ключевые нововведения:

Расширено определение «иностранного агента»: под него теперь подпадают не только организации, но и физические лица.

Введена уголовная ответственность — в том числе лишение свободы на срок до пяти лет .

Запрещено финансирование телерадиокомпаний из-за рубежа.

Антикоррупционное бюро будет индивидуально рассматривать каждый случай.

История законопроекта

Попытки ввести аналог российского закона об иноагентах ведутся в Грузии с 2023 года. Первая инициатива, предложенная группой «Сила народа», была отклонена после массовых протестов. Однако уже весной 2024-го был принят закон «О прозрачности иностранного влияния», несмотря на вето президента и волну общественного недовольства.

Он обязывал организации с иностранным финансированием (более 20% бюджета) регистрироваться как «проводники интересов иностранной силы». Новый же закон делает ещё один шаг вперёд — вводит уголовное наказание.

Закон коснётся и физических лиц

Теперь под статус «агента иностранного влияния» могут попасть и граждане Грузии, если:

они участвуют в политической деятельности;

действуют в интересах или под контролем зарубежных структур;

получают финансирование из-за границы (за исключением граждан и резидентов Грузии).

За нарушение положений закона предусмотрены:

штрафы;

арест сроком до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 5 лет.

Грузинская версия американского FARA?

Авторы закона утверждают, что документ основан на американском законе FARA 1938 года. По словам председателя юридического комитета парламента Арчила Гордуладзе, отличия минимальны и касаются лишь формальных деталей — например, заменены названия ведомств.

Однако юристы и правозащитники с этим не согласны. По их мнению, грузинская версия закона радикально отличается по сути, поскольку в США FARA не применяется к независимым НКО и СМИ, если те сохраняют редакционную свободу.

«Американский закон не касается таких СМИ, как BBC или DW, но применяется к Russia Today и Sputnik. В Грузии, напротив, закон будет использоваться против независимых организаций», — отмечает юрист Саба Брачвели.

Реакция правозащитников

Организация Human Rights Watch накануне третьего чтения призвала депутатов не голосовать за закон, предупредив, что это удар по гражданскому обществу и свободе слова.

Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии, заявил:

«Если закон вступит в силу, активисты и НКО окажутся перед выбором: принять клеймо иноагента, сесть в тюрьму, эмигрировать или прекратить работу».

Что дальше?

Закон вступит в силу через 60 дней после официальной публикации. Однако пока нет чёткого понимания, как будет реализовываться его применение — соответствующие протоколы антикоррупционного бюро ещё не опубликованы.

Тем временем в правящей партии настаивают: закон необходим, так как ранее НКО якобы игнорировали старые нормы. Однако конкретных примеров власти не приводят.

Общественная реакция

Многие организации уже заявили, что не будут подчиняться новому закону, называя его «копией российского законодательства».