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02.04.2025, 07:52

Неожиданная польза красного вина: ученые рассказали, в чем подвох

Новости Мира 0 792

Вопросы о пользе и вреде алкоголя обсуждаются уже не одно десятилетие. Особое место в этих спорах занимает красное вино, которому часто приписывают как положительные, так и отрицательные свойства. Однако новые научные исследования пролили свет на этот напиток — и результаты оказались весьма неожиданными, сообщает Lada.kz  со ссылкой на belnovosti

Фото: pexels
Фото: pexels

Как показали данные, при умеренном потреблении красное вино способно оказывать положительное влияние на здоровье — особенно на память и работу сердца. Но в этом кроется важный нюанс: речь идет исключительно об умеренных дозах.

Польза для мозга и сердца

Исследования подтвердили: красное вино содержит ресвератрол — вещество, которое защищает мозг от возрастных изменений, снижает риск развития деменции и способствует улучшению памяти и когнитивных функций.

Кроме того, напиток положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Он помогает повысить уровень «хорошего» холестерина и укрепляет стенки кровеносных сосудов, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшение зрения и здоровье полости рта

Красное вино способствует улучшению микроциркуляции крови в глазах, благодаря чему снижается вероятность развития глаукомы и возрастной макулярной дегенерации.

Также напиток помогает сохранить здоровье зубов и десен. Содержащиеся в вине полифенолы препятствуют размножению вредных бактерий, тем самым предотвращая кариес и воспалительные заболевания ротовой полости.

Потенциальная защита от онкологии

Ресвератрол, присутствующий в составе вина, обладает способностью замедлять рост раковых клеток. Это свойство может снижать риск развития некоторых видов онкологических заболеваний.

Стабилизация сахара в крови и поддержка иммунитета

Красное вино также оказывает влияние на уровень сахара в крови — его концентрация может снижаться в течение суток после употребления.

Флавоноиды, содержащиеся в напитке, поддерживают иммунную систему, помогая организму бороться с вирусами и внешними угрозами.

Снижение давления, укрепление кишечника и костей

Благодаря полифенолам в составе, красное вино способно способствовать снижению артериального давления.

Положительное воздействие также отмечается со стороны пищеварительной системы: напиток стимулирует рост полезной микрофлоры в кишечнике и укрепляет иммунитет.

Еще один бонус — укрепление костной ткани. Умеренное потребление вина может повысить плотность костей и снизить риск развития остеопороза.

Главное условие — умеренность

Несмотря на внушительный список полезных свойств, ученые предупреждают: все эти эффекты возможны только при умеренном употреблении. Оптимальной дозой считается не более одного бокала в день.

Именно такая мера позволяет получить максимальную пользу от напитка без вреда для организма.

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