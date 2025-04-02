Невидимый убийца: загрязнённый воздух старит нас быстрее, чем мы думали

Новое исследование швейцарских учёных выявило серьёзную угрозу здоровью, которую несут кислородные радикалы, содержащиеся в загрязнённом воздухе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: drive2.ru

Люди, постоянно вдыхающие загрязнённый воздух, не только чаще сталкиваются с тяжёлыми заболеваниями, но и подвергаются ускоренному старению организма. До недавнего времени основной угрозой считались частицы пыли, разрушающие клетки изнутри. Однако учёные из Университета Базеля выяснили, что ситуация гораздо серьёзнее, чем предполагалось ранее.

Старые методы анализов упускали до 99% опасных веществ

Ранее применявшиеся методы не позволяли зафиксировать до 60–99% токсичных компонентов, поскольку они разрушались в течение нескольких минут после сбора образцов. Это открытие означает, что реальная концентрация вредных веществ в воздухе может быть значительно выше прежних оценок.

Главная угроза — кислородные радикалы

Наибольшую опасность представляют кислородные радикалы — агрессивные молекулы, которые запускают процессы окисления клеток дыхательных путей. Эти соединения провоцируют воспаления и нарушают работу внутренних органов, что со временем приводит к хроническим заболеваниям и ускоренному старению.

Новый метод анализа: точнее и быстрее

Чтобы оценить реальные риски, исследователи разработали инновационный способ анализа, позволяющий определять состав пыли за считаные секунды. Частицы загрязнений захватываются прямо из воздуха и помещаются в жидкость с химическими реагентами.

При контакте с радикалами реагенты начинают светиться, и по интенсивности этого свечения можно точно измерить их концентрацию.

Вред новых компонентов оказался выше ожидаемого

Результаты лабораторных исследований показали: те частицы, которые ранее не фиксировались старыми методами, вызывают гораздо более сильные воспалительные реакции. Об этом сообщает научное издание Science Advances.