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02.04.2025, 10:40

Почему нельзя хранить хлеб в холодильнике

Новости Мира 0 3 712

На первый взгляд, кажется разумным убирать хлеб в холодильник — якобы так он дольше сохранит свежесть. Однако на практике это приводит к обратному результату: уже спустя сутки батон покрывается жёсткой коркой, а мякиш превращается в крошку, сообщает Lada.kz  со ссылкой на belnovosti

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Разберёмся, почему так происходит и как правильно хранить хлеб, чтобы он оставался вкусным и мягким.

Что происходит с хлебом в холодильнике

Главная причина ухудшения качества хлеба при хранении в холодильнике — особенность поведения крахмала. При температуре от 0 до 10°C (а именно такая поддерживается в большинстве холодильников) начинается процесс, называемый ретроградацией — кристаллизация крахмала, содержащегося в муке.

Этот процесс ускоряет потерю влаги:

  • мякиш становится сухим и рассыпчатым,

  • корка — твёрдой и неприятной на вкус.

Таким образом, частичное охлаждение не сохраняет хлеб, а лишь ускоряет его «старение».

Почему морозильник — исключение

В отличие от холодильника, морозильная камера действительно может продлить срок хранения хлеба. При глубокой заморозке движение молекул воды практически останавливается, и кристаллизация крахмала не происходит.

Важно: чтобы сохранить структуру и вкус после разморозки, рекомендуется заворачивать хлеб в фольгу или пищевую плёнку. После размораживания хлеб почти не теряет своих качеств, особенно если его слегка прогреть.

Как правильно хранить хлеб при комнатной температуре

Оптимальные условия для хранения — прохладное, сухое место без резких перепадов температуры. Лучше всего использовать:

  • хлебницы из дерева или керамики с вентиляционными отверстиями — они регулируют влажность и препятствуют образованию плесени,

  • льняные или хлопковые салфетки — особенно для хлеба с хрустящей коркой. Такие ткани впитывают излишнюю влагу, не создавая «парникового эффекта».

Если хлеб нарезан, кладите его срезом вниз — так мякиш меньше контактирует с воздухом и дольше остаётся мягким.

Какой хлеб хранится дольше

Некоторые виды хлеба действительно черствеют медленнее:

  • ржаной и цельнозерновой хлеб сохраняют свежесть дольше благодаря содержанию клетчатки и натуральных кислот, которые замедляют процессы старения.

  • А вот багеты и чиабатта теряют влагу практически сразу после выпечки из-за своей пористой структуры. Их лучше употреблять в день покупки.

Как оживить черствый хлеб

Если хлеб всё же начал черстветь, не спешите его выбрасывать. Воспользуйтесь простым приёмом:

  1. Лёгким слоем сбрызните буханку водой.

  2. Прогрейте её в духовке при 160°C в течение 5–7 минут.

Под действием пара мякиш вновь станет упругим, а корочка — хрустящей, как у свежей выпечки.

Вывод: холодильник — не лучшее место для хлеба

Хранение хлеба в холодильнике — распространённая, но вредная привычка. Хлеб там теряет влагу, структуру и вкус. Если вы купили слишком много булок — нарежьте их и заморозьте, а затем размораживайте по мере необходимости. Это лучший способ надолго сохранить хлеб свежим и вкусным.

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