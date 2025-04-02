Отсидевший Ефремов станет одним из самых дорогих актеров - 2,5 млн рублей в день

Продюсер Евгений Морозов раскрыл гонорары Михаила Ефремова, который вскоре может покинуть колонию по условно-досрочному освобождению. По его словам, актер уже стал крайне востребованным и войдет в число самых дорогих артистов в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на KP.RU.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Миллионные гонорары и скорое возвращение в кино

Евгений Морозов — давний друг семьи Ефремовых, в частности, отца актера, Олега Ефремова. Он отметил, что интерес к Михаилу после заключения лишь вырос, а продюсеры готовы платить за его участие в проектах немалые суммы.

«После выхода на свободу Михаил станет самым кассовым актером. Его первый съемочный день намечен на май, и гонорар за него уже утвержден — 2,5 миллиона рублей. Это в разы больше, чем получают, например, Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов. Но Миша — сильный театральный актер», — подчеркнул Морозов.

«Алкоголик, но талант не пропьешь»

Продюсер также откровенно высказался о личных проблемах актера, признав, что почти никогда не видел Ефремова трезвым.

«Миша — человек с непростой судьбой. Да, он согрешил, да, алкоголик. По-моему, я никогда его трезвым и не видел. Но одно остается неизменным — его огромный талант. Люди его всегда любили за искренность, простоту и обаяние. И, главное, видно, что он раскаялся», — добавил Морозов.

Возвращение на сцену и экран

По словам продюсера, публика готова принять Ефремова обратно, и интерес к его персоне только усилился. Артист, несмотря на прошлые ошибки, остается востребованным и уважаемым в профессиональной среде.