18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.04.2025, 13:01

Отсидевший Ефремов станет одним из самых дорогих актеров - 2,5 млн рублей в день

Новости Мира 0 31 724

Продюсер Евгений Морозов раскрыл гонорары Михаила Ефремова, который вскоре может покинуть колонию по условно-досрочному освобождению. По его словам, актер уже стал крайне востребованным и войдет в число самых дорогих артистов в стране, сообщает Lada.kz  со ссылкой на KP.RU.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Миллионные гонорары и скорое возвращение в кино

Евгений Морозов — давний друг семьи Ефремовых, в частности, отца актера, Олега Ефремова. Он отметил, что интерес к Михаилу после заключения лишь вырос, а продюсеры готовы платить за его участие в проектах немалые суммы.

«После выхода на свободу Михаил станет самым кассовым актером. Его первый съемочный день намечен на май, и гонорар за него уже утвержден — 2,5 миллиона рублей. Это в разы больше, чем получают, например, Дмитрий Нагиев или Сергей Бурунов. Но Миша — сильный театральный актер», — подчеркнул Морозов.

«Алкоголик, но талант не пропьешь»

Продюсер также откровенно высказался о личных проблемах актера, признав, что почти никогда не видел Ефремова трезвым.

«Миша — человек с непростой судьбой. Да, он согрешил, да, алкоголик. По-моему, я никогда его трезвым и не видел. Но одно остается неизменным — его огромный талант. Люди его всегда любили за искренность, простоту и обаяние. И, главное, видно, что он раскаялся», — добавил Морозов.

Возвращение на сцену и экран

По словам продюсера, публика готова принять Ефремова обратно, и интерес к его персоне только усилился. Артист, несмотря на прошлые ошибки, остается востребованным и уважаемым в профессиональной среде.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…