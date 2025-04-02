18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.04.2025, 15:11

Обычная соль — необычный эффект: что происходит, если мыть полы солёной водой

Новости Мира 0 1 112

Соль есть в каждом доме, и большинство из нас воспринимает её исключительно как приправу к еде. Однако спектр её применения намного шире — соль может быть полезна не только на кухне, но и в создании уюта, чистоты и даже гармонии в доме, сообщает Lada.kz  со ссылкой на hibiny

Фото: green-rg.ru
Фото: green-rg.ru

Магические свойства соли: древняя мудрость в современном доме

С древних времён соль считалась особым минералом. Люди заметили, что она обладает способностью не только дезинфицировать поверхности, но и очищать пространство на энергетическом уровне. Благодаря этим качествам соль стала использоваться не только в быту, но и в обрядах очищения.

Автор канала «Дом по-женски» поделилась личным опытом: как простое добавление соли в воду для мытья пола изменило атмосферу в её доме.

Как применять соль при уборке

Добавив всего одну столовую ложку крупной соли на ведро воды (примерно 10 литров), можно добиться впечатляющих результатов:

  • Все поверхности после такой уборки становятся не только чистыми, но и продезинфицированными.

  • В помещении надолго сохраняется ощущение свежести и чистоты.

  • Атмосфера в доме становится заметно спокойнее и светлее.

Когда особенно важно использовать соль

Регулярное применение солёной воды при влажной уборке поддерживает не только физическую чистоту, но и способствует восстановлению энергетического баланса в доме. Особенно полезна такая уборка в следующих ситуациях:

  • После визита неприятных или конфликтных людей;

  • Если в доме часто возникают ссоры и напряжённые разговоры;

  • Когда вы ощущаете эмоциональное истощение, усталость или тревогу;

  • При финансовых затруднениях или ощущении застоя в делах;

  • После генеральной уборки или расхламления — чтобы впустить в пространство обновлённую, позитивную энергию.

Отзывы и подтверждения

«Соль действительно творит чудеса», — уверена автор. Она отмечает, что после регулярного использования солёной воды для мытья полов, её дом преобразился. Многие гости отмечают в нём особую атмосферу — светлую, чистую и спокойную.

Кроме того, подобные практики описываются и в книгах известного специалиста по позитивной психологии Наталии Правдиной, что подтверждает не только народную, но и психологическую ценность этого метода.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…