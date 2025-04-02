Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) начала официальное расследование в отношении знаменитого актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм ©Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Актера подозревают в связях с жертвами эксплуатации

По данным следствия, 65-летний актер подозревается в том, что более десяти лет назад вступал в интимные отношения с гражданками Румынии, которые, как выяснилось, стали жертвами торговли людьми. Согласно материалам дела, Ван Дамм якобы получил нескольких женщин «в подарок» во время пребывания в Каннах. При этом, утверждают прокуроры, он знал о том, что девушки находятся в уязвимом положении и были вовлечены в преступную схему сексуальной эксплуатации.

Пять жертв и прикрытие модельным агентством

Как рассказал адвокат Адриан Кукулис, в деле фигурируют пять женщин, которые, по его словам, подвергались насилию и находились в состоянии зависимости. Организатором преступной сети, по версии прокуратуры, выступил некий Морель Боль — предприниматель, прикрывавший свою деятельность модельным агентством. Напомним, что в 2022 году Боль стал главным фигурантом другого громкого дела, связанного с торговлей несовершеннолетними. Это расследование продолжается до сих пор.

DIICOT официально подтвердил факт возбуждения производства, в рамках которого имя Жан-Клода Ван Дамма фигурирует среди подозреваемых.

Параллельно: рэпер Шон Комбс арестован в США по аналогичному делу

17 сентября 2024 года в Соединенных Штатах был задержан известный рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, также известный как Пи Дидди (P. Diddy). Артисту предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая сговор с целью рэкета, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и незаконную перевозку лиц для занятия проституцией.

Если суд признает Комбса виновным, ему может грозить не менее 15 лет тюремного заключения, а в случае отягчающих обстоятельств — вплоть до пожизненного срока. На данный момент музыкант находится в федеральном следственном изоляторе Бруклина в ожидании судебного разбирательства.