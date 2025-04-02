18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.04.2025, 16:42

Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии о торговле людьми

Новости Мира 0 697

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) начала официальное расследование в отношении знаменитого актера Жан-Клода Ван Дамма. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные источники, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Газета.Ru

Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм ©Tobias Hase / dpa / Global Look Press
Американский актёр Жан-Клод Ван Дамм ©Tobias Hase / dpa / Global Look Press

Актера подозревают в связях с жертвами эксплуатации

По данным следствия, 65-летний актер подозревается в том, что более десяти лет назад вступал в интимные отношения с гражданками Румынии, которые, как выяснилось, стали жертвами торговли людьми. Согласно материалам дела, Ван Дамм якобы получил нескольких женщин «в подарок» во время пребывания в Каннах. При этом, утверждают прокуроры, он знал о том, что девушки находятся в уязвимом положении и были вовлечены в преступную схему сексуальной эксплуатации.

Пять жертв и прикрытие модельным агентством

Как рассказал адвокат Адриан Кукулис, в деле фигурируют пять женщин, которые, по его словам, подвергались насилию и находились в состоянии зависимости. Организатором преступной сети, по версии прокуратуры, выступил некий Морель Боль — предприниматель, прикрывавший свою деятельность модельным агентством. Напомним, что в 2022 году Боль стал главным фигурантом другого громкого дела, связанного с торговлей несовершеннолетними. Это расследование продолжается до сих пор.

DIICOT официально подтвердил факт возбуждения производства, в рамках которого имя Жан-Клода Ван Дамма фигурирует среди подозреваемых.

Параллельно: рэпер Шон Комбс арестован в США по аналогичному делу

17 сентября 2024 года в Соединенных Штатах был задержан известный рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, также известный как Пи Дидди (P. Diddy). Артисту предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая сговор с целью рэкета, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и незаконную перевозку лиц для занятия проституцией.

Если суд признает Комбса виновным, ему может грозить не менее 15 лет тюремного заключения, а в случае отягчающих обстоятельств — вплоть до пожизненного срока. На данный момент музыкант находится в федеральном следственном изоляторе Бруклина в ожидании судебного разбирательства.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстанка получила штраф за празднование МасленицыНовости Казахстана
03.03.2025, 21:07 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…