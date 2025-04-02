Странно, но вкусно: зачем добавлять чеснок в кофе

В мире существует множество вариаций кофе — от классического эспрессо до экзотических рецептов с пряностями и добавками. Однако один способ приготовления особенно выделяется своей нестандартностью — кофе с чесноком и медом, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com

Этот неожиданный кулинарный дуэт способен удивить даже самых искушённых гурманов, предлагая не только оригинальный вкус, но и пользу для организма.

Восточный рецепт с характером

Идеей необычного напитка поделилась автор Дзен-канала «Мир кофе». По её словам, такой способ приготовления пользуется популярностью в Турции и известен как «рецепт старого мавра». Несмотря на экзотическое сочетание ингредиентов, приготовить напиток можно легко и быстро, используя турку, френч-пресс или даже кофемашину.

Что понадобится:

молотый кофе;

1 чайная ложка мёда;

1 зубчик чеснока.

Как приготовить:

В турку положите мёд и слегка разогрейте его, не доводя до кипения и не давая ему подгореть. Добавьте воду, а затем зубчик чеснока, предварительно разрезанный пополам. Чеснок придаст напитку лёгкий пикантный оттенок, но не оставит характерного запаха. Засыпьте молотый кофе и доведите до появления пены, не доводя до полного кипения. Снимите с огня и дайте напитку немного настояться. Процедите кофе и разлейте по чашкам.

Удивите гостей необычным вкусом

Приготовление такого кофе не занимает больше 10 минут, а ингредиенты почти всегда есть под рукой. Этот напиток станет оригинальным угощением для гостей и точно не останется незамеченным — насыщенный вкус и необычный состав произведут впечатление.