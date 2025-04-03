«Уже завтра»: в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с предупреждением: в мире может начаться новая пандемия — возможно, уже в ближайшем будущем. В этой связи он призвал государства ускорить принятие международного соглашения по борьбе с пандемиями, разработку которого инициировали ещё в 2021 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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«Новая угроза может прийти в любой момент»

Выступая на международной площадке, Гебрейесус подчеркнул, что несмотря на то, что пандемия COVID-19 уже воспринимается как далёкое прошлое на фоне геополитических конфликтов и экономических кризисов, расслабляться рано.

«Следующая пандемия может начаться в любой момент — через 20 лет, а может и уже завтра. Мы должны быть готовы», — заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что изоляционизм и разрозненные действия государств не обеспечат глобальной безопасности в области здравоохранения. Только совместные усилия способны снизить риски.

«Мир неизбежно столкнётся с новыми глобальными угрозами. И мы знаем точно: вместе мы сильнее. Если хотя бы одна страна останется в стороне — это увеличит угрозу для всех», — добавил он.

Что такое Соглашение ВОЗ о пандемии?

Разрабатываемое международное соглашение должно устранить слабые места, которые проявились во время пандемии COVID-19. Документ предполагает усиление глобальной координации, более справедливое распределение ресурсов и укрепление национальных систем здравоохранения.

Ключевые цели документа, согласно редакции от 13 марта 2024 года:

предотвращение и подготовка к будущим пандемиям;

справедливое распределение медицинских средств и вакцин;

укрепление сотрудничества между странами.

Особое внимание в документе уделяется принципу «коллективной, но дифференцированной ответственности» — предполагается, что развитые страны должны брать на себя большую долю обязательств по подготовке к глобальным кризисам.

Затянувшееся согласование

Изначально планировалось, что страны-члены ВОЗ утвердят соглашение в мае 2024 года. Однако достичь согласия по ряду положений не удалось, и голосование было отложено. По данным KFF, обсуждение продлится как минимум до мая 2025 года.

Кто выступил против?

Несмотря на поддержку соглашения со стороны администрации бывшего президента США Джо Байдена, новый глава Белого дома Дональд Трамп выступил против участия США в ВОЗ, заявив, что организация не продемонстрировала независимость в период COVID-19.

Среди стран, отказавшихся подписывать соглашение в его текущем виде, — Великобритания. По информации The Telegraph, королевство не согласилось с требованием передавать пятую часть своих вакцин в рамках механизма справедливого распределения. ВОЗ не стала комментировать эти данные.

Против соглашения также выступили около 2,5 млн канадцев, подписавших петицию на платформе ультраконсервативного христианского движения.

Российская позиция

В России проект соглашения подвергся критике со стороны депутатов и общественников. Основные претензии касаются:

возможного нарушения суверенитета;

отсутствия чёткого определения понятия «пандемия»;

чрезмерных ограничительных мер;

недостаточно проработанных механизмов объявления пандемии.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал соглашение «кабальным и рабским» и призвал не подписывать его. В то же время зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что российская делегация участвует в обсуждении текста и следит за тем, чтобы не было угроз для национального суверенитета. По его словам, многие спорные положения, включая расширение полномочий ВОЗ, уже были отклонены в процессе переговоров.