Трамп ввел режим ЧП в США

Президент США Дональд Трамп официально ввёл режим чрезвычайного положения на территории страны. Основанием для столь решительных действий он назвал угрожающий национальной безопасности торговый дисбаланс между США и другими государствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Причины чрезвычайного положения

В своём обращении Трамп подчеркнул, что источник этой угрозы не внутренний, а внешний — он кроется в экономической политике основных торговых партнёров США. По его словам, дисбаланс в международной торговле носит системный характер и складывался годами.

«Источник этой угрозы находится за пределами США — во внутренней экономической политике ключевых торговых партнёров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — заявил американский лидер.

Отсутствие взаимности в торговле

Трамп выразил обеспокоенность отсутствием справедливости и равноправия в торговых отношениях между США и другими странами. Он отметил, что партнёры США получают преимущества, в то время как сами Штаты сталкиваются с барьерами и ограничениями.

«В торговле с другими государствами отсутствует взаимность. Экономические отношения с ключевыми партнёрами стали крайне несбалансированными, особенно в последние годы», — отметил президент.

Ответ на введённые тарифы

Ранее Трамп заявил, что не намерен идти на уступки в вопросах тарифной политики. По его словам, всем иностранным лидерам, которые будут обращаться к нему с просьбой об отмене новых пошлин, он будет давать один и тот же ответ: сначала отмените свои собственные тарифы и торговые барьеры.