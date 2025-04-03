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03.04.2025, 07:39

Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и запчастей

Новости Мира 0 683

Трампа с 3 апреля вводит в США пошлины в 25% на импорт автомобилей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: arabic.rt.com
Фото: arabic.rt.com

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых торговых ограничений: с 3 апреля 2025 года на ввоз в страну легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей начнут действовать пошлины в размере 25%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию документа в Федеральном регистре правительства США.

Аргументы в пользу ужесточения политики

В документе отмечается, что импорт автомобилей и ряда автокомпонентов по-прежнему представляет угрозу для национальной безопасности Соединённых Штатов. По мнению американского президента, достигнуть устойчивых договоренностей с ключевыми партнерами — Евросоюзом, Японией и другими странами — так и не удалось, а риски лишь усилились.

В числе основных причин введения пошлин называются:

  • уязвимость глобальных цепочек поставок, выявленная в период пандемии COVID-19;

  • рост влияния иностранных производителей, поддерживаемых за счет несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики.

Зависимость от импорта как угроза для экономики

Трамп подчеркнул, что только около 50% автомобилей, продаваемых на американском рынке, собираются непосредственно в США. Это, по его словам, ослабляет промышленную основу страны и негативно влияет на безопасность.

Кроме того, документ содержит поручение разработать механизм, позволяющий в дальнейшем расширять список товаров, подпадающих под новые ограничения. Это должно пресечь возможные попытки обхода установленных тарифов.

Результаты предыдущих мер признаны недостаточными

Президент также заявил, что ранее предпринятые шаги, включая соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей, не позволили сократить критическую зависимость от импорта в автомобильной отрасли.

Возможные последствия для автопрома

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на доклад «Росконгресса» под названием «Мировой автомобильный рынок: тренды, трансформация и тарифные войны» сообщало, что от введения 25-процентных пошлин на импорт автомобилей из Канады и Мексики могут пострадать три крупнейших американских автоконцерна:

  • Stellantis (владеет брендами Chrysler, Dodge, Jeep),

  • General Motors,

  • Ford.

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