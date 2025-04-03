Проверка соцсетей станет обязательной для получения визы в США

Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился усилить контроль над заявителями на студенческие и некоторые другие категории виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
Согласно новой директиве, дипломаты должны тщательно изучать активность в социальных сетях отдельных соискателей, чтобы выявлять потенциальную антироссийскую или антиамериканскую риторику, а также высказывания в адрес Израиля.
Речь идет о заявителях на следующие категории виз:
F – студенческая виза,
M – виза для профессионального обучения,
J – гостевая виза по обмену.
Повышенное внимание будет уделяться следующим группам лиц:
тем, кто подозревается в связях или симпатиях к террористическим организациям;
тем, кто уже имел студенческую или обменную визу в период с 7 октября 2023 года по 31 августа 2024 года;
тем, чьи визы были аннулированы после октября 2024 года.
По информации издания, указанные временные рамки могут свидетельствовать о стремлении американских властей пресекать попытки въезда со стороны студентов, выразивших поддержку палестинцам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
В соответствии с директивой Марко Рубио, консульские сотрудники вправе отказать в выдаче визы, если в онлайн-активности заявителя будут обнаружены признаки враждебного отношения к американскому обществу. Под это определение подпадают публикации, свидетельствующие о негативном восприятии:
граждан США,
американской культуры,
государственных институтов,
или основополагающих принципов США.
Таким образом, новая мера может значительно повлиять на процесс выдачи виз и усилить идеологическую фильтрацию среди претендентов на обучение или участие в образовательных обменах в США.
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