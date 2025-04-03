Проверка соцсетей станет обязательной для получения визы в США

Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился усилить контроль над заявителями на студенческие и некоторые другие категории виз, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно новой директиве, дипломаты должны тщательно изучать активность в социальных сетях отдельных соискателей, чтобы выявлять потенциальную антироссийскую или антиамериканскую риторику, а также высказывания в адрес Израиля.

Какие визы попадут под особое внимание

Речь идет о заявителях на следующие категории виз:

F – студенческая виза,

M – виза для профессионального обучения,

J – гостевая виза по обмену.

Кого будут проверять особенно тщательно

Повышенное внимание будет уделяться следующим группам лиц:

тем, кто подозревается в связях или симпатиях к террористическим организациям;

тем, кто уже имел студенческую или обменную визу в период с 7 октября 2023 года по 31 августа 2024 года;

тем, чьи визы были аннулированы после октября 2024 года.

По информации издания, указанные временные рамки могут свидетельствовать о стремлении американских властей пресекать попытки въезда со стороны студентов, выразивших поддержку палестинцам на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Причины возможного отказа в визе

В соответствии с директивой Марко Рубио, консульские сотрудники вправе отказать в выдаче визы, если в онлайн-активности заявителя будут обнаружены признаки враждебного отношения к американскому обществу. Под это определение подпадают публикации, свидетельствующие о негативном восприятии:

граждан США,

американской культуры,

государственных институтов,

или основополагающих принципов США.

Таким образом, новая мера может значительно повлиять на процесс выдачи виз и усилить идеологическую фильтрацию среди претендентов на обучение или участие в образовательных обменах в США.