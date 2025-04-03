Врач увидел назначенный европейским гинекологом анализ и обалдел

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился случаем, который его по-настоящему удивил. Он рассказал о странной медицинской рекомендации, полученной беременной женщиной во Франции. Подробности он привёл в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz

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Неожиданный анализ

По словам Мясникова, к нему обратился знакомый с просьбой помочь найти квалифицированного акушера-гинеколога в Париже для своей беременной дочери. Мужчина был недоволен врачом, к которому женщина уже обратилась, и хотел получить альтернативное мнение. Учитывая репутацию европейской медицины, Мясников был уверен, что назначенные обследования должны быть обоснованными. Однако он решил уточнить, какие анализы порекомендовал французский специалист.

Ответ поразил российского врача.

«Да, назначения в целом разумные, но! Не поверите — я сам обалдел. Черным по белому: ПСА — простатический специфический антиген! Женщине! Какое же после этого доверие к врачам…», — написал он.

Комментарий о французской медицине

Это не первый случай, когда Мясников критически высказывается о медицине во Франции. Ранее он уже называл французов «нацией абсолютно больных людей», подчеркивая, что жители страны массово употребляют антидепрессанты.