18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
503.05
542.99
5.98
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.04.2025, 11:17

Врач увидел назначенный европейским гинекологом анализ и обалдел

Новости Мира 0 1 069

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился случаем, который его по-настоящему удивил. Он рассказал о странной медицинской рекомендации, полученной беременной женщиной во Франции. Подробности он привёл в своём Telegram-канале, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Неожиданный анализ

По словам Мясникова, к нему обратился знакомый с просьбой помочь найти квалифицированного акушера-гинеколога в Париже для своей беременной дочери. Мужчина был недоволен врачом, к которому женщина уже обратилась, и хотел получить альтернативное мнение. Учитывая репутацию европейской медицины, Мясников был уверен, что назначенные обследования должны быть обоснованными. Однако он решил уточнить, какие анализы порекомендовал французский специалист.

Ответ поразил российского врача.

«Да, назначения в целом разумные, но! Не поверите — я сам обалдел. Черным по белому: ПСА — простатический специфический антиген! Женщине! Какое же после этого доверие к врачам…», — написал он.

Комментарий о французской медицине

Это не первый случай, когда Мясников критически высказывается о медицине во Франции. Ранее он уже называл французов «нацией абсолютно больных людей», подчеркивая, что жители страны массово употребляют антидепрессанты.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Казахстан стремится вернуть земли, переданные России под военный полигонНовости Казахстана
12.03.2025, 16:42 0

Последние комментарии

< >
Врачи-онкологи в Мангистау выявили отклонения почти у десятой части обследованных на рак
444 → Это мизер обследованных , мало кто знал об этом . Найдут несколько человек и милиона и радости полные штаны . Наша медицина лотерея так и остаётся.
Автослесарь рассказал, с какими проблемами сталкиваются водители из-за ям в Актау
Банкир → крутая новость!!! Лада всё ниже и ниже
Масштабы свалки близ резиденции показали жители Актау
Vladimir00 → Эй аким скоро у тебя перед твоим носом мусор выбросят и твоего разрешения не спросят .наш город бомжогород
Так чей объект? Власти отреклись от фонтана в сквере Актау
fox1167 → Хозяин участка быстро найдётся если там забить колышек для очередной точечной застройки
США предложили Украине новую сделку
Miroslav → Советская Россия, в принципе, повторила, что сделал Иван Грозный - построила ось Москва- Казань - Астрахань. По сути, охватила древний Волжский водный торговый путь. Так что, де - факто, все осталос…