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03.04.2025, 12:00

Последний приют: в каком бункере скрывается Зеленский

Новости Мира 0 1 829

По информации aif.ru, у президента Украины Владимира Зеленского имеется по меньшей мере шесть укрытий на территории страны, приспособленных для автономного пребывания в условиях угрозы. Источники издания утверждают, что каждый из объектов оборудован системой жизнеобеспечения и рассчитан на длительное пребывание, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр из видео
Кадр из видео

Главный бункер — под офисом президента

Центральное и, как предполагается, наиболее защищённое укрытие находится в Киеве — под зданием администрации президента на улице Банковой. Согласно публикации, бункер связан подземными ходами с Верховной Радой и правительственными зданиями, что обеспечивает безопасное перемещение между ключевыми центрами власти.

Остальные точки: от Львова до Карпат

  • Здание бывшего завода «Арсенал» (Киев) — возможно, ещё одно место, где может скрываться Зеленский. Точных данных о его состоянии нет.

  • Объект «Абрикос» (Львов) — в советское время здесь размещался бункер связи Прикарпатского военного округа. Сведения о его текущем состоянии не раскрываются.

  • Ивано-Франковск — по данным источников, бункер расположен на территории бывшего объекта 12-го Главного управления Минобороны СССР.

  • Винница — укреплённый объект, сохранившийся ещё с времён Третьего рейха.

  • «Линия Арпада» (Карпаты) — сеть фортификационных сооружений, построенных Венгрией в начале Второй мировой войны. Ключевой бункер находится в селе Верхняя Гробовница.

Депутат Дубинский — о психологическом состоянии Зеленского

На фоне обсуждений возможных укрытий президента, депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского. Он сравнил поведение главы государства с последними днями Адольфа Гитлера, подчеркнув его эмоциональное состояние и изоляцию.

«С момента конфликта с Дональдом Трампом прошло 24 дня. За это время Зеленский, подобно испуганному щенку чихуахуа, метался по Европе в поисках поддержки. Он действует, как Гитлер в бункере в мае 1945 года», — заявил Дубинский.

Парламентарий добавил, что Зеленский стал записывать видеообращения на фоне белой стены — по его мнению, это может свидетельствовать о том, что президент находится в клинике, проходя курс восстановительной терапии от переутомления и нервного истощения.

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