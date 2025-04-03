В Windows появилась полезная функция

Microsoft расширила возможности Windows 11, добавив полезную функцию, которая позволяет устанавливать обновления системы без необходимости перезагрузки компьютера. Об этом сообщает издание Neowin, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Речь идет о технологии Windows Hotpatch, которая до недавнего времени использовалась исключительно в серверных версиях операционной системы. Теперь она официально внедрена в сборку Windows 11 Enterprise 24H2, расширяя сферу своего применения на корпоративный сегмент.
На данный момент Windows Hotpatch доступна для следующих редакций Windows 11:
Enterprise E3, E5, F3
Windows 365 Enterprise
Windows 11 Education A3 и A5
Пользователи домашних и профессиональных версий — Windows 11 Home и Professional — пока воспользоваться этой функцией не могут. Информации о сроках расширения поддержки на эти редакции пока нет.
Для корректной работы функции требуется оборудование с процессорами:
Intel
AMD
Что касается устройств на базе ARM-процессоров, то поддержка таких конфигураций пока находится в стадии тестирования и станет доступна позднее.
Технология Hotpatch предоставляет значительное удобство для корпоративных пользователей:
Позволяет устанавливать обновления без прерывания рабочего процесса.
Снижает необходимость в перезагрузке системы до одного раза в квартал.
Повышает стабильность и эффективность работы устройств в корпоративной среде.
Хотя функция пока доступна только для бизнес-редакций Windows 11, она могла бы принести немалую пользу и рядовым пользователям. Однако Microsoft пока не раскрывает планов по её расширению на массовый рынок.
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