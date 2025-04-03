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03.04.2025, 15:21

В Windows появилась полезная функция

Новости Мира 0 397

Microsoft расширила возможности Windows 11, добавив полезную функцию, которая позволяет устанавливать обновления системы без необходимости перезагрузки компьютера. Об этом сообщает издание Neowin, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Что такое Windows Hotpatch

Речь идет о технологии Windows Hotpatch, которая до недавнего времени использовалась исключительно в серверных версиях операционной системы. Теперь она официально внедрена в сборку Windows 11 Enterprise 24H2, расширяя сферу своего применения на корпоративный сегмент.

Кому доступна новая функция

На данный момент Windows Hotpatch доступна для следующих редакций Windows 11:

  • Enterprise E3, E5, F3

  • Windows 365 Enterprise

  • Windows 11 Education A3 и A5

Пользователи домашних и профессиональных версий — Windows 11 Home и Professional — пока воспользоваться этой функцией не могут. Информации о сроках расширения поддержки на эти редакции пока нет.

Какие устройства поддерживаются

Для корректной работы функции требуется оборудование с процессорами:

  • Intel

  • AMD

Что касается устройств на базе ARM-процессоров, то поддержка таких конфигураций пока находится в стадии тестирования и станет доступна позднее.

Преимущества Windows Hotpatch

Технология Hotpatch предоставляет значительное удобство для корпоративных пользователей:

  • Позволяет устанавливать обновления без прерывания рабочего процесса.

  • Снижает необходимость в перезагрузке системы до одного раза в квартал.

  • Повышает стабильность и эффективность работы устройств в корпоративной среде.

Хотя функция пока доступна только для бизнес-редакций Windows 11, она могла бы принести немалую пользу и рядовым пользователям. Однако Microsoft пока не раскрывает планов по её расширению на массовый рынок.

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