Назван проигравший в таможенной войне с США

Евросоюз проигрывает в торговом противостоянии с Вашингтоном из-за собственных ошибок, считает венгерский политолог Георг Шпетле. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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«Америка для американцев»: суть политики Трампа

По мнению Шпетле, Соединённые Штаты под руководством Дональда Трампа намеренно усиливают протекционистскую политику. Введение повышенных пошлин на иностранные товары, в частности на автомобили, призвано сократить долю немецких и японских брендов на внутреннем рынке. Этим шагом Трамп стремится добиться того, чтобы американцы отдавали предпочтение продукции национального автопрома.

Ошибочная стратегия ЕС

Эксперт отмечает, что Европейский союз сам загнал себя в тупик, приняв ряд непродуманных решений. Среди них:

введение антироссийских санкций, которые нанесли ущерб самим странам ЕС;

отказ от фокуса на экономическую устойчивость и поддержку сильных государств-членов;

чрезмерное увлечение леволиберальной идеологией в ущерб прагматизму.

По словам Шпетле, новые тарифы со стороны США являются не только экономической мерой, но и политическим жестом. Так Трамп мстит европейским лидерам за их враждебную риторику в его адрес во время предвыборной кампании.

Россия вне зоны пошлин

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Россия не попала в число стран, на которые распространяются новые торговые ограничения. Причина в том, что действующие санкции уже практически обнулили товарооборот между Москвой и Вашингтоном.