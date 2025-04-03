Назван проигравший в таможенной войне с США

Евросоюз проигрывает в торговом противостоянии с Вашингтоном из-за собственных ошибок, считает венгерский политолог Георг Шпетле. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По мнению Шпетле, Соединённые Штаты под руководством Дональда Трампа намеренно усиливают протекционистскую политику. Введение повышенных пошлин на иностранные товары, в частности на автомобили, призвано сократить долю немецких и японских брендов на внутреннем рынке. Этим шагом Трамп стремится добиться того, чтобы американцы отдавали предпочтение продукции национального автопрома.
Эксперт отмечает, что Европейский союз сам загнал себя в тупик, приняв ряд непродуманных решений. Среди них:
введение антироссийских санкций, которые нанесли ущерб самим странам ЕС;
отказ от фокуса на экономическую устойчивость и поддержку сильных государств-членов;
чрезмерное увлечение леволиберальной идеологией в ущерб прагматизму.
По словам Шпетле, новые тарифы со стороны США являются не только экономической мерой, но и политическим жестом. Так Трамп мстит европейским лидерам за их враждебную риторику в его адрес во время предвыборной кампании.
Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Россия не попала в число стран, на которые распространяются новые торговые ограничения. Причина в том, что действующие санкции уже практически обнулили товарооборот между Москвой и Вашингтоном.
Комментарии0 комментарий(ев)