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03.04.2025, 17:29

Продолжительность жизни в СССР: почему Казахстан отставал?

Новости Мира 0 384

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Советском Союзе составляла 69,3 года для мужчин и 73,9 года для женщин. Однако показатели заметно варьировались в зависимости от республики — от уровня медицины до социальных и природных факторов, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru

Фото: Джеральд Блонкур / humus.livejournal.com
Фото: Джеральд Блонкур / humus.livejournal.com

Лидеры по продолжительности жизни

Согласно данным из книги «Население Советского Союза 1922–1991 гг.», наилучшие показатели продолжительности жизни фиксировались в республиках Прибалтики и части западных республик СССР:

  • Эстония

  • Литва

  • Латвия

  • Белоруссия

  • Украина

Жители этих республик в среднем жили на 3–4 года дольше, чем в остальной части Союза. Россия занимала шестое место в общем рейтинге.

Почему отставала Армения

Несмотря на общий рост продолжительности жизни по всему СССР в 1980-х годах, в Армении наблюдалось снижение. Основная причина — землетрясение в конце 1980-х, унесшее множество жизней и резко повлиявшее на статистику. Это был исключительный случай, не связанный с образом жизни или уровнем медицины в регионе.

Улучшения в здравоохранении

Общесоюзный рост продолжительности жизни стал возможен благодаря развитию системы здравоохранения. Особенно заметным стало снижение смертности от:

  • заболеваний органов дыхания;

  • других экзогенных (внешних) причин.

Это позволило существенно повысить среднюю продолжительность жизни в большинстве республик СССР.

Самые низкие показатели — в Средней Азии

Худшие результаты фиксировались в республиках Средней Азии, где продолжительность жизни оставалась наименее высокой. В частности:

  • Узбекистан

  • Казахстан

  • Таджикистан

  • Туркменистан

Одной из главных причин была высокая детская смертность. В период с 1970 по 1980 год на каждую тысячу новорождённых в этих республиках приходилось более 40 смертей младенцев.

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