Что важно сделать перед тем, как измерять давление

При головной боли или внезапной слабости многие россияне сразу же прибегают к тонометру, полагая, что причиной недомогания стало повышенное давление. Однако даже самые точные приборы могут показать искажённые данные, если нарушить базовые правила измерения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru

Фото: thesun.co.uk

Американский кардиолог Люк Лаффин в беседе с изданием Today рассказал, как подготовиться к процедуре, чтобы получить достоверные показатели.

Почему важно соблюдать ритуал перед измерением

Прежде чем сесть на стул и зафиксировать руку с манжетой на уровне сердца, важно выполнить один обязательный шаг — сходить в туалет. Врач объясняет: переполненный мочевой пузырь может искусственно завысить давление на 10–15 мм рт. ст., что приводит к недостоверным результатам.

Лучшее время для измерения давления

По словам Лаффина, оптимальный момент — утро, до приёма лекарств. В это время давление, как правило, самое высокое, и его контроль позволяет поддерживать хорошее самочувствие в течение всего дня.

Чего следует избегать перед процедурой

Чтобы избежать искажений в результатах, кардиолог рекомендует: