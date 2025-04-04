Дмитрий Нагиев впервые рассказал о младшем сыне, которого скрывал 16 лет

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев удивил поклонников неожиданным признанием. Впервые за много лет он открыто заявил, что у него есть младший сын по имени Марк. До этого момента информация о втором ребенке артиста не подтверждалась официально — в СМИ обсуждали только его старшего сына Кирилла, сообщает Lada.kz со ссылкой на kp.ru

Фото: news.tek.fm

«Да, впервые звучит это имя»

Откровение прозвучало в одном из недавних интервью. Нагиев признался, что у него с младшим сыном складываются не только теплые, но и интеллектуально насыщенные отношения:

«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю — со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: “Смотри тоже”», — поделился телеведущий.

Исходя из слов Дмитрия, Марк родился ориентировочно в 2010–2011 годах — в период, когда карьера актера резко пошла в гору. Тогда Нагиев окончательно переехал в Москву и начал активно сниматься и вести крупные телевизионные проекты, включая шоу «Голос», сериалы «Физрук» и «Кухня».

Кино как основа для диалога отца и сына

Дмитрий отметил, что общение с Марком часто носит философский характер. Их связывает любовь к качественному кинематографу. По словам ведущего, юноша с юных лет интересуется серьезными фильмами, а обсуждение увиденного становится поводом для глубоких разговоров.

Сам Нагиев известен своим профессиональным образованием: он выпускник ЛГИТМИКа и всегда подчеркивал, что является поклонником вдумчивого, интеллектуального искусства.

Личную жизнь держит под замком

Несмотря на откровение о сыне, Дмитрий не стал раскрывать личность его матери. Он известен своей принципиальной позицией по отношению к частной жизни и редко делится подробностями о своей семье. Официально неизвестно, состоит ли он в браке или состоит в отношениях.

Тем временем известно, что у старшего сына Кирилла родился ребенок, а значит, Дмитрий Нагиев уже стал дедушкой. Однако пол и имя внучки или внука до сих пор остаются в секрете.