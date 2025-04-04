Инстасамка забила свой гол — в Госдуме не аплодируют

Популярная певица и блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, вместе с мужем приобрела футбольный клуб. В Госдуме идею восприняли неоднозначно, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

© Фото : социальные сети Инстасамки

Новая страница в карьере Инстасамки

Рэп-исполнительница и медийная персона Дарья Зотеева (Инстасамка) стала владелицей футбольного клуба "Чертаново Медиа". Покупку подтвердил ее PR-директор Максим Столяров в интервью агентству РИА Новости.

«Дарья и Олег приобрели футбольный клуб "Чертаново Медиа"», — заявил Столяров.

Клуб участвует в популярной Медиалиге с 2024 года — это формат, объединяющий футбольные команды, созданные блогерами, артистами и другими публичными личностями.

Подтверждение от самой Инстасамки

Дарья не стала делать громких заявлений, но лаконично подтвердила новость в своем Telegram-канале, опубликовав пост с эмодзи футбольного мяча — очевидный намек на сделку.

Критика от представителей власти

В Госдуме к такому решению отнеслись настороженно. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов высказал сомнения по поводу компетентности звезд шоу-бизнеса в спортивной сфере.

«Футболисты ведь не покупают музыкальные лейблы. Каждый должен заниматься своим делом», — заявил он изданию РИА Спорт.

По его словам, отсутствие профильного опыта может привести к разрушению даже перспективных проектов. Хамитов усомнился в том, что такие владельцы смогут завоевать уважение у профессиональных спортсменов.

«Возникает вопрос — не нанесут ли звезды вред спортивной отрасли, даже если изначально руководствуются благими намерениями?» — отметил депутат.

Двойственное отношение

Несмотря на скепсис, Хамитов признал, что интерес к футболу со стороны представителей разных профессий говорит о массовой популярности игры:

«Это лишний раз подтверждает, что футбол — один из самых демократичных и доступных видов спорта. Но и вызывает тревогу за его будущее».

Кто такая Инстасамка?

Согласно данным портала 24smi.org, Дарья Зотеева — одна из самых обсуждаемых российских артисток. Она строит карьеру на эпатаже, откровенных текстах и вызывающем поведении.

Публичная активность Дарьи началась с ведения блога в 2016 году. Тогда она выбрала образ дерзкой и скандальной девушки, что помогло быстро привлечь внимание аудитории. С тех пор Инстасамка регулярно попадает в заголовки СМИ, чередуя музыкальные релизы с провокационными выходками.

С 2020 года она состоит в браке с блогером и музыкантом Олегом Еропкиным, известным под псевдонимом Moneyken.