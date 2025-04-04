Горячая или холодная: какую воду нужно пить

Вода — основа жизни, и её регулярное потребление необходимо для поддержания работы всех систем организма. Но возникает вопрос: какой температуры вода приносит наибольшую пользу — холодная или горячая? Ученые дают однозначный ответ и объясняют, чем именно обоснован выбор, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: in.pinterest.com

Почему не стоит злоупотреблять холодной водой

Многие люди, особенно в тёплое время года, предпочитают пить холодную воду, считая её более освежающей и утоляющей жажду. Однако у этой привычки есть обратная сторона.

По данным, опубликованным в научном журнале EJPMR, чрезмерное потребление холодной воды может негативно сказаться на организме:

Нарушение пищеварения. Холодная вода вызывает сужение сосудов в желудке, что замедляет процесс переваривания пищи. Особенно это касается усвоения жиров, для которых необходима нормальная эмульгация.

Повышенные энергозатраты. Организму приходится тратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть поступающую жидкость до внутренней температуры.

Риск простудных заболеваний. Прохладная вода стимулирует образование слизи в носоглотке и желудке, создавая благоприятную среду для вирусов и бактерий.

Именно поэтому регулярное употребление слишком холодной воды может стать дополнительной нагрузкой для организма, особенно при ослабленном иммунитете.

Чем полезна тёплая и горячая вода

Тёплая вода, напротив, оказывает мягкое, поддерживающее воздействие на внутренние органы. Исследование, опубликованное в журнале Science, приводит ряд положительных эффектов:

Стимуляция пищеварения. Тепло помогает ускорить метаболизм и улучшает расщепление жиров, что важно для поддержания нормального веса.

Детоксикация. Горячая вода способствует выведению токсинов через печень, улучшая общее состояние организма.

Омолаживание кожи. Регулярное употребление тёплой воды помогает клеткам кожи восстанавливаться, делает её мягкой и гладкой.

Поддержка иммунной системы. Тёплая жидкость снижает риск воспалений и улучшает общее самочувствие.

Что выбрать: итог

С учётом мнений специалистов, оптимальным выбором для ежедневного употребления является тёплая вода — она не перегружает организм, улучшает пищеварение и поддерживает обмен веществ. Холодную воду можно пить эпизодически, но злоупотреблять ею не стоит, особенно в условиях пониженного иммунитета или проблем с ЖКТ.

Важно: данный материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача. При наличии хронических заболеваний перед изменением привычек лучше проконсультироваться со специалистом.