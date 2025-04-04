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04.04.2025, 09:17

Горячая или холодная: какую воду нужно пить

Новости Мира 0 665

Вода — основа жизни, и её регулярное потребление необходимо для поддержания работы всех систем организма. Но возникает вопрос: какой температуры вода приносит наибольшую пользу — холодная или горячая? Ученые дают однозначный ответ и объясняют, чем именно обоснован выбор, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: in.pinterest.com
Фото: in.pinterest.com

Почему не стоит злоупотреблять холодной водой

Многие люди, особенно в тёплое время года, предпочитают пить холодную воду, считая её более освежающей и утоляющей жажду. Однако у этой привычки есть обратная сторона.

По данным, опубликованным в научном журнале EJPMR, чрезмерное потребление холодной воды может негативно сказаться на организме:

  • Нарушение пищеварения. Холодная вода вызывает сужение сосудов в желудке, что замедляет процесс переваривания пищи. Особенно это касается усвоения жиров, для которых необходима нормальная эмульгация.

  • Повышенные энергозатраты. Организму приходится тратить дополнительные ресурсы, чтобы согреть поступающую жидкость до внутренней температуры.

  • Риск простудных заболеваний. Прохладная вода стимулирует образование слизи в носоглотке и желудке, создавая благоприятную среду для вирусов и бактерий.

Именно поэтому регулярное употребление слишком холодной воды может стать дополнительной нагрузкой для организма, особенно при ослабленном иммунитете.

Чем полезна тёплая и горячая вода

Тёплая вода, напротив, оказывает мягкое, поддерживающее воздействие на внутренние органы. Исследование, опубликованное в журнале Science, приводит ряд положительных эффектов:

  • Стимуляция пищеварения. Тепло помогает ускорить метаболизм и улучшает расщепление жиров, что важно для поддержания нормального веса.

  • Детоксикация. Горячая вода способствует выведению токсинов через печень, улучшая общее состояние организма.

  • Омолаживание кожи. Регулярное употребление тёплой воды помогает клеткам кожи восстанавливаться, делает её мягкой и гладкой.

  • Поддержка иммунной системы. Тёплая жидкость снижает риск воспалений и улучшает общее самочувствие.

Что выбрать: итог

С учётом мнений специалистов, оптимальным выбором для ежедневного употребления является тёплая вода — она не перегружает организм, улучшает пищеварение и поддерживает обмен веществ. Холодную воду можно пить эпизодически, но злоупотреблять ею не стоит, особенно в условиях пониженного иммунитета или проблем с ЖКТ.

Важно: данный материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача. При наличии хронических заболеваний перед изменением привычек лучше проконсультироваться со специалистом.

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