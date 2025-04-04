Сколько лет вашей кошке по человеческим меркам

Домашние кошки живут в среднем от 14 до 16 лет. Однако не стоит думать, что вы значительно старше своего пушистого друга. Всё дело в том, что возраст кошек и людей исчисляется по-разному. Чтобы разобраться в этом, специалисты компании Purina создали удобный калькулятор, который позволяет перевести кошачий возраст в человеческий, сообщает Lada.kz со ссылкой на sibnet

Фото: culture.ru

Ваша кошка может быть старше вас — просто об этом не догадываетесь

Таблица с пересчетом кошачьего возраста в человеческий

Как работает «кошачий» калькулятор

По информации портала Sibnet.ru, в основе калькулятора лежит специально разработанный алгоритм, отражающий особенности развития и старения кошек. Согласно этой системе:

Первый год жизни кошки приравнивается к 15 годам человеческой жизни .

Второй год добавляет еще 9 лет .

Начиная с третьего года жизни, каждый последующий год приравнивается к 4 человеческим годам.

Таким образом, двухлетняя кошка уже соответствует 24-летнему человеку, а питомец, проживший 20 лет, по человеческим меркам — почти 100-летний долгожитель.

Почему это важно

В Purina подчеркивают: кошки особенно быстро взрослеют в первые два года жизни, после чего темп старения снижается. Понимание того, в каком «человеческом возрасте» находится ваш питомец, помогает:

правильно подобрать питание;

учитывать возрастные потребности;

своевременно отслеживать возможные заболевания.

Теперь вы знаете, как оценить возраст своего любимца — и, возможно, посмотрите на него с большим уважением.