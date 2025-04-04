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04.04.2025, 11:26

Сколько лет вашей кошке по человеческим меркам

Новости Мира 0 1 174

Домашние кошки живут в среднем от 14 до 16 лет. Однако не стоит думать, что вы значительно старше своего пушистого друга. Всё дело в том, что возраст кошек и людей исчисляется по-разному. Чтобы разобраться в этом, специалисты компании Purina создали удобный калькулятор, который позволяет перевести кошачий возраст в человеческий, сообщает Lada.kz со ссылкой на sibnet

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Ваша кошка может быть старше вас — просто об этом не догадываетесь

Таблица с пересчетом кошачьего возраста в человеческий

Таблица с пересчетом кошачьего возраста в человеческий

 

Как работает «кошачий» калькулятор

По информации портала Sibnet.ru, в основе калькулятора лежит специально разработанный алгоритм, отражающий особенности развития и старения кошек. Согласно этой системе:

  • Первый год жизни кошки приравнивается к 15 годам человеческой жизни.

  • Второй год добавляет еще 9 лет.

  • Начиная с третьего года жизни, каждый последующий год приравнивается к 4 человеческим годам.

Таким образом, двухлетняя кошка уже соответствует 24-летнему человеку, а питомец, проживший 20 лет, по человеческим меркам — почти 100-летний долгожитель.

Почему это важно

В Purina подчеркивают: кошки особенно быстро взрослеют в первые два года жизни, после чего темп старения снижается. Понимание того, в каком «человеческом возрасте» находится ваш питомец, помогает:

  • правильно подобрать питание;

  • учитывать возрастные потребности;

  • своевременно отслеживать возможные заболевания.

Теперь вы знаете, как оценить возраст своего любимца — и, возможно, посмотрите на него с большим уважением.

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