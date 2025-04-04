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04.04.2025, 13:13

«Отпуск стал адом»: россиянка рассказала о катастрофе батискафа в Египте

Новости Мира 0 1 086

Поездка, которая должна была стать ярким воспоминанием, превратилась в настоящий кошмар. 27 марта возле египетского курорта Хургада затонул батискаф «Синдбад», на борту которого находились туристы, в том числе семьи с детьми, сообщает Lada.kz со ссылкой на starhit

Фото: тг-канал SHOT
Фото: тг-канал SHOT

Одной из самых обсуждаемых историй стала судьба семьи Валиуллиных — врачей из Татарстана.

Ошибочная информация: Кристину Валиуллину преждевременно внесли в список погибших

Сначала СМИ сообщили, что трагедия унесла жизни обоих супругов — Кристины и Равиля Валиуллиных. Однако позднее выяснилось, что женщина осталась жива. Кристину доставили в египетскую больницу в критическом состоянии, где она пережила клиническую смерть.

«Мы прошли через ад, который невозможно описать словами. Благодарна врачам, которые спасли не только меня, но и моих дочерей», — поделилась Кристина Валиуллина.

Её двоих дочерей удалось спасти — девочки быстро пошли на поправку и были выписаны уже на вторые сутки после происшествия. Сама Кристина завершила лечение лишь недавно, постепенно восстанавливаясь после перенесённого стресса и тяжелого физического состояния.

Муж погиб, помогая другим

К сожалению, муж Кристины — 41-летний врач-анестезиолог и реаниматолог Равиль Валиуллин — не выжил. Он до последних секунд помогал другим пассажирам выбраться из ловушки, пожертвовав собственной жизнью.

«Он ушёл как герой. Всю свою жизнь посвятил спасению людей — и ушёл, спасая. Для нас это огромная потеря», — говорит Кристина.

Проблемы судна были известны заранее

Батискаф «Синдбад», затонувший у берегов курортной Хургады, уже давно вызывал опасения. На момент трагедии на его борту находилось 45 туристов. Судно начало тонуть почти сразу после начала погружения.

Как оказалось, жалобы на состояние батискафа поступали ещё несколько лет назад. Туристы сообщали о неисправностях, отсутствии инструктажа и изношенных спасательных жилетах.

«Мы были на этом батискафе семь лет назад. Он уже тогда выглядел аварийным — скрипел, трещал, внушал страх. Очень страшно, что ничего не изменилось», — вспоминает одна из туристок.

Итоги трагедии

  • Затонувшее судно унесло жизни семи человек, в том числе детей.

  • Кристина Валиуллина выжила, пережив клиническую смерть.

  • Её муж Равиль погиб, помогая пассажирам выбраться.

  • Состояние их дочерей стабильно, они уже дома.

  • Батискаф «Синдбад» эксплуатировался с многочисленными нарушениями.

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