Трамп представил «золотую карту» США за $5 млн: путь к гражданству для богатых иностранцев

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал так называемую «золотую карту» — новый инструмент, с помощью которого состоятельные иностранцы смогут получить гражданство США. Об этом сообщает New York Post , ссылаясь на слова президента во время общения с журналистами на борту Air Force One, сообщает Lada.kz

Фото: thesun.co.uk

«Это карта Трампа»: презентация на борту Air Force One

С гордостью Трамп показал журналистам карту золотого цвета с собственным изображением и пояснил:

«За 5 миллионов долларов она может стать вашей. Это первая карта из серии. Знаете, что это? Золотая карта — карта Трампа».

По его словам, он сам стал первым покупателем карты, однако не знает, кто приобрёл её вторым. Президент добавил, что выпуск новых карт может начаться уже в течение ближайших двух недель.

Новая версия визовой программы EB-5

Инициатива основывается на переработке уже существующей визовой программы EB-5. В её рамках иностранные инвесторы, вложившие около $1 млн в экономику США, могли получить грин-карту — документ, предоставляющий постоянное место жительства и путь к гражданству.

Отличительные особенности грин-карты:

предоставляет больше свободы, чем некоторые типы виз (например, не привязывает к конкретному работодателю);

даёт право жить и работать в США на постоянной основе;

открывает перспективу получения гражданства.

Ранее Трамп уже анонсировал запуск «золотых карт»

Ещё в феврале текущего года Трамп заявил о планах запустить продажу «золотых карт» стоимостью $5 млн, предназначенных для состоятельных иностранных граждан. Они, по его словам, смогут получить право на проживание и трудоустройство в США.

Противоречивые инициативы в сфере иммиграции

Новая инициатива идёт вразрез с более жёсткой иммиграционной политикой, которую Трамп также продвигает. В декабре прошлого года он анонсировал намерение отменить право на гражданство по рождению, но не уточнил, каким образом собирается обойти положения 14-й поправки к Конституции США.

Помимо этого, он высказывался за создание отдельной правительственной программы для детей, въехавших в страну с родителями в раннем возрасте. Уже в январе, после вступления в должность, Трамп начал внедрять ограничения на основании этих инициатив.