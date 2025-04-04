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04.04.2025, 14:46

Житель афганской провинции Хост по имени Акель Назир заявил, что ему 140 лет

Новости Мира 0 629

Если эта информация подтвердится, он станет старейшим человеком на планете. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Tolo News.

Фото: TOLOnews
Фото: TOLOnews

Воспоминания, охватывающие более века

Назир утверждает, что он был свидетелем многих ключевых событий в истории страны. В частности, он хорошо помнит:

  • правление короля Амануллы Хана (1919–1929),

  • празднование первого Дня независимости Афганистана от Великобритании, состоявшееся 19 августа 1919 года.

По словам Назира, в то время ему было чуть больше 30 лет.
«Я был во дворце с королем Амануллой Ханом. Все радовались и благодарили его за то, что изгнал британцев», — вспоминает он.

Семья насчитывает сотню человек

Семья мужчины насчитывает около 100 человек, и даже у его внуков уже есть собственные внуки. Родственники собираются документально подтвердить возраст Назира, чтобы официально признать его мировым рекордсменом.

Специальная комиссия займется проверкой предоставленных данных. В случае подтверждения возраста, мужчине будет назначено особое медицинское обслуживание, а также он может быть внесен в международные книги рекордов.

Ранее установленные рекорды долголетия

На данный момент официальным рекордом по продолжительности жизни считается 122 года и 164 дня. Этого возраста достигла француженка Жанна Кальман, хотя вокруг ее личности до сих пор ведутся споры: некоторые эксперты подозревают, что под ее именем много лет жила ее дочь.

Среди наиболее достоверно подтвержденных долгожителей также — японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.

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