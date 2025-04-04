Житель афганской провинции Хост по имени Акель Назир заявил, что ему 140 лет

Если эта информация подтвердится, он станет старейшим человеком на планете. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Tolo News .

Фото: TOLOnews

Воспоминания, охватывающие более века

Назир утверждает, что он был свидетелем многих ключевых событий в истории страны. В частности, он хорошо помнит:

правление короля Амануллы Хана (1919–1929),

празднование первого Дня независимости Афганистана от Великобритании, состоявшееся 19 августа 1919 года.

По словам Назира, в то время ему было чуть больше 30 лет.

«Я был во дворце с королем Амануллой Ханом. Все радовались и благодарили его за то, что изгнал британцев», — вспоминает он.

Семья насчитывает сотню человек

Семья мужчины насчитывает около 100 человек, и даже у его внуков уже есть собственные внуки. Родственники собираются документально подтвердить возраст Назира, чтобы официально признать его мировым рекордсменом.

Специальная комиссия займется проверкой предоставленных данных. В случае подтверждения возраста, мужчине будет назначено особое медицинское обслуживание, а также он может быть внесен в международные книги рекордов.

Ранее установленные рекорды долголетия

На данный момент официальным рекордом по продолжительности жизни считается 122 года и 164 дня. Этого возраста достигла француженка Жанна Кальман, хотя вокруг ее личности до сих пор ведутся споры: некоторые эксперты подозревают, что под ее именем много лет жила ее дочь.

Среди наиболее достоверно подтвержденных долгожителей также — японка Канэ Танака, прожившая 119 лет и 107 дней.