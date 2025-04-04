Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 2021 года

Мировые цены на нефть резко снизились 4 апреля: стоимость североморской марки Brent во время торгов впервые с августа 2021 года опустилась ниже отметки в $65 за баррель. Согласно данным площадки ICE, к 14:28 по московскому времени июньские фьючерсы подешевели на 7,66% — до $64,77 за баррель, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Резкое снижение на фоне глобальных опасений

Одновременно цена на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 8,24% — до $61,43 за баррель. К 11:50 по Москве Brent торговалась на уровне $67,92, однако падение продолжилось в течение дня, ускорившись до 7,5–8%.

Прогнозы: нефть может подешеветь ещё сильнее

Как отмечала в марте эксперт «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская, стоимость нефти марки Brent в 2025 году может упасть до $60–65 за баррель. Среди основных причин — увеличение объемов добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а также слабый прогноз по росту мирового спроса на энергоресурсы в 2025–2026 годах.

Политика и геополитика как ключевые факторы

По словам Рокотянской, на динамику нефтяных цен влияет целый ряд трудно прогнозируемых факторов, среди которых ключевое место занимает геополитика. Так, возможное ужесточение санкционного давления на Иран может существенно изменить ситуацию на рынке.

Кроме того, дополнительную неопределенность вносит торговая политика Дональда Трампа, усиливающая опасения по поводу перспектив глобального экономического роста, а вместе с ним — и спроса на нефть.