Битва за наследство Василия Уткина: родные журналиста спорят за элитную недвижимость

Наследники известного спортивного комментатора Василия Уткина оказались в затруднительном положении из-за отсутствия завещания. Теперь близким предстоит непростая задача – разделить его дорогостоящую недвижимость и автопарк, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Василий Уткин / Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кто претендует на имущество

Основными претендентами на имущество являются мать и сестра комментатора. Однако не исключено, что в судебный процесс вмешается бывшая супруга Василия Уткина, если во время развода имущество супругов официально не делилось.

Поскольку у Уткина не было детей и завещание он не оставил, вопрос раздела имущества, вероятнее всего, будет решаться в судебном порядке.

Что входит в наследство

Наследство Василия Уткина включает несколько объектов элитной недвижимости и три автомобиля. В числе наиболее ценных объектов:

Трёхэтажный дом с бассейном в деревне Федотово (Московская область), приобретённый около 17 лет назад за 1 миллион долларов;

Двухкомнатная квартира в элитном доме на Фрунзенской набережной в Москве;

Три автомобиля, зарегистрированных на имя Уткина.

Причина смерти журналиста

Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в результате острой сердечной недостаточности. Его родственники отмечают, что, несмотря на избыточный вес (к 2023 году превышавший 200 килограммов), Уткин никогда не жаловался на серьёзные проблемы со здоровьем.