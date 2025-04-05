Эминем впервые стал дедушкой

52-летний американский рэпер Эминем, настоящее имя которого Маршалл Мэтерс, стал дедушкой, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: instagram.com/eminem

Эминем стал дедушкой. Радостным событием поделилась в соцсетях его дочь – 28-летняя Хейли Джейд Скотт. В Instagram она опубликовала фотографии с новорождённым и подписала: «Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле».

Мальчик появился на свет 14 марта 2025 года. Родители дали ему имя Эллиот Маршалл – в честь деда, обладателя 15 премий «Грэмми» и одного из самых влиятельных рэперов мира.

Хейли – единственная биологическая дочь Эминема. В мае 2024 года она вышла замуж за своего давнего возлюбленного Эвана Макклинтока. Молодые люди встречались более восьми лет, а в октябре прошлого года сообщили, что ждут ребёнка.