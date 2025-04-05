Рэпер Паша Техник умер

В возрасте 40 лет ушел из жизни рэпер Паша Техник, настоящее имя которого Павел Ивлев, передает Lada.kz со ссылкой на 74.ru .

Фото: techniquepashalive / Instagram

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в больнице Таиланда. О его смерти сообщили представители проекта помощи бывшим наркозависимым «Выжившие». Музыканту было 40 лет.

Накануне в СМИ появилась информация, что Ивлев пережил клиническую смерть, но медики смогли временно восстановить сердечную деятельность. Об этом рассказывала его бывшая супруга Ева Карицкая. Родные исполнителя планировали перевезти его в другую клинику с помощью вертолета, однако врачи отказались дать разрешение из-за крайне тяжелого состояния пациента. Медики отмечали, что он был слишком слаб для транспортировки. Также сообщалось, что на следующий день планировалось провести серию тестов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть жизнеспособность мозга.

Согласно данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стало осложнение – септический шок, развившийся на фоне тяжелой формы бактериальной пневмонии. Кроме того, у артиста диагностировали полиорганную недостаточность – начались сбои в работе жизненно важных органов, включая печень и почки.

Ивлев был введен в искусственную кому после сильного отравления, вызванного употреблением наркотических веществ. Его состояние осложняли сразу несколько серьезных диагнозов: пневмония, сепсис и острый респираторный дистресс-синдром.

Паша Техник приобрел известность в начале 2010-х годов благодаря выступлениям на российской андеграундной рэп-сцене.