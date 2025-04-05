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05.04.2025, 10:21

Какую опасность таит в себе грязное белье

Новости Мира 0 328

Редкая замена постельного белья может стать причиной проблем с кожей, аллергий и даже инфекционных заболеваний, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Регулярная смена постельного белья помогает избежать накопления бактерий, пылевых клещей и других аллергенов, что положительно сказывается на состоянии кожи и общем здоровье. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, оптимальная частота замены домашнего постельного текстиля – минимум один раз в неделю. За это время на поверхности белья накапливаются мертвые клетки эпидермиса, пот, кожный жир и пыль, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. В жаркую погоду или при повышенном потоотделении специалист рекомендует менять белье каждые три-пять дней. А в случае инфекции или повышенной температуры тела постель необходимо менять ежедневно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Людям с аллергиями или чувствительной кожей лучше обновлять комплект два-три раза в неделю.

Несвоевременная смена постельного белья, по словам эксперта, может вызывать различные проблемы со здоровьем. Микроорганизмы и загрязнения, скапливающиеся на ткани, становятся причиной кожного зуда, воспалений и раздражений. Особенно это опасно для людей, страдающих от дерматологических заболеваний. Пылевые клещи, активно размножающиеся в несвежем белье, могут вызывать аллергические реакции — от насморка и чихания до усиленного слезотечения. Кроме того, бактерии и вирусы, оставшиеся на ткани, способны инфицировать других членов семьи. Не менее важно, что грязное белье ухудшает качество сна и влияет на общее самочувствие.

Эксперт также отметила, что срок службы постельных принадлежностей зависит от качества ткани и условий эксплуатации. В среднем белье стоит менять каждые два-три года. Если оно теряет мягкость и изнашивается раньше, лучше заменить его раньше срока. Золотарева подчеркнула, что предпочтение стоит отдавать натуральным тканям – например, хлопку или льну, – так как они долговечны и обеспечивают комфортный отдых.

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