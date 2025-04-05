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05.04.2025, 11:17

Из-за Трампа миллиардеры за сутки потеряли 208 млрд долларов

Новости Мира 0 385

Пятьсот самых богатых людей мира потеряли около 208 миллиардов долларов всего за одни сутки. Причиной стала новая волна торговых пошлин, инициированная бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: © AP Photo
Фото: © AP Photo

За последние сутки совокупные потери 500 богатейших людей планеты составили около 208 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Причиной масштабного падения стали новые торговые пошлины, введённые бывшим президентом США Дональдом Трампом.

По информации источника, эти меры спровоцировали хаос на мировых финансовых рынках и стали причиной самого значительного суточного обвала индекса миллиардеров Bloomberg со времён пика пандемии Covid-19.

Наибольшие убытки понёс основатель компании Meta Марк Цукерберг. В результате снижения стоимости акций его компании он потерял 17,9 миллиарда долларов. Вторым в антирейтинге оказался основатель Amazon Джефф Безос – его потери составили 15,9 миллиарда долларов после падения акций на 9%. Третье место занял глава Tesla и SpaceX Илон Маск, чьё состояние уменьшилось на 11 миллиардов долларов.

Торговые пошлины, инициированные Трампом, направлены против ряда стран, чьи товары будут облагаться дополнительными налогами при импорте в США. В этом списке оказался и Казахстан.

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