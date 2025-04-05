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05.04.2025, 12:32

Овечкин повторил исторический рекорд Гретцки

Новости Мира 0 353

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с легендарным канадцем Уэйном Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, передает Lada.kz со ссылкой на Eadaily.com.

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Александр Овечкин, форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в очередной раз вошёл в историю хоккея. В матче против «Чикаго Блэкхокс» он оформил дубль и забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, тем самым повторив рекорд, установленный легендарным канадцем Уэйном Гретцки.

Теперь на счету обоих хоккеистов по 894 заброшенные шайбы. При этом Гретцки достиг этой отметки за 1 487 матчей, в то время как Овечкин сделал это за 1 486 игр, опередив по темпу результативности.

Сам Овечкин неоднократно подчёркивал, что испытывает огромную благодарность за поддержку, которую ему оказывает Гретцки. По словам российского нападающего, помощь и уважение со стороны канадской легенды придают ему мотивацию и силы двигаться к заветному рекорду.

Согласно прогнозам НХЛ, уже в ближайшее время Овечкин может выйти на единоличное первое место в списке лучших снайперов лиги. Ожидается, что это может произойти в домашнем матче против «Коламбус Блю Джекетс», который состоится в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Александр Овечкин – один из самых титулованных игроков современности. Он является трёхкратным чемпионом мира в составе сборной России, а также обладателем Кубка Стэнли 2018 года, который выиграл вместе с «Вашингтоном». За всю карьеру в НХЛ он выступал исключительно за этот клуб, став его символом и лидером на протяжении многих лет.

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