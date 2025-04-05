Врач объяснила, как формируется зависимость от алкоголя

Механизм алкогольной зависимости связан с нарушением работы мозга, в частности – с изменением уровня нейромедиаторов. Об этом Ленте.ру рассказала терапевт Ольга Чистик, подчеркнув, что злоупотребление спиртным вызывает замкнутый круг привыкания, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Причиной формирования алкогольной зависимости являются изменения в работе головного мозга, вызванные регулярным употреблением спиртных напитков.

По её словам, алкоголь относится к мощным психоактивным веществам и влияет на мозг, нарушая естественный синтез дофамина и других нейромедиаторов, ответственных за удовольствие и эмоциональное состояние. Именно из-за этого человек начинает ощущать эйфорию и удовлетворение после приёма алкоголя.

Врач отметила, что при регулярном употреблении спиртного организм постепенно теряет чувствительность к его действию. В результате человеку требуется всё большее количество алкоголя для достижения прежнего эффекта.

Чистик также объяснила, что при попытке прекратить употребление спиртного у человека могут возникать симптомы абстинентного синдрома — дрожь, головные боли и другие физические проявления. Чтобы избавиться от этих неприятных ощущений, он снова прибегает к алкоголю, тем самым замыкая круг зависимости.

Таким образом, по мнению специалиста, формирование алкогольной зависимости – это не просто психологическая привычка, а физиологический процесс, требующий комплексного подхода к лечению.