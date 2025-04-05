«Битцевский маньяк» сознался еще в 11 убийствах

В России раскрыты дополнительные эпизоды преступлений, совершенных Александром Пичушкиным, известным как «битцевский маньяк». Осужденный на пожизненное лишение свободы признался еще в 11 убийствах, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России сообщила о раскрытии новых преступлений, совершенных Александром Пичушкиным, получившим в СМИ прозвище «битцевский маньяк». Оперативникам удалось получить данные о причастности осужденного к ранее нераскрытым убийствам.

По официальной информации, сотрудники лавного оперативного управления ФСИН совместно с Главным управлением уголовного розыска МВД России выяснили, что Пичушкин может быть виновен ещё в 11 убийствах. В ведомстве уточнили, что речь идёт о преступлениях, совершённых в районе Северное Бутово города Москвы. Сам Пичушкин выразил готовность дать признательные показания о своей причастности к этим преступлениям, жертвами которых стали как мужчины, так и женщины.

Александр Пичушкин был осужден Московским городским судом на пожизненное лишение свободы в октябре 2007 года. На тот момент ему было доказано убийство 49 человек. Преступления были совершены в период с 1990-х по 2000-е годы, преимущественно на территории Битцевского парка в Москве.

Известно, что Пичушкин действовал с особой жестокостью, выбирая в основном беззащитных жертв — пожилых людей, инвалидов и лиц с психическими расстройствами.