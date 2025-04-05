В России представили крупнейший в истории страны бриллиант весом 100 карат

Ювелиры завершили огранку уникального бриллианта весом 100 карат, который стал крупнейшим в истории России, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Алроса

В России завершена огранка самого крупного бриллианта в истории страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Алроса». Масса ювелирного изделия составляет 100 карат, а его редкий фантазийный цвет получил международную классификацию Vivid Yellow. Камень получил название «Новое Солнце».

Работа над созданием бриллианта продолжалась два года. Над проектом трудились 15 специалистов, которые провели спектральный анализ алмаза, разработали трёхмерную модель будущего изделия и определили оптимальные виртуальные формы огранки, позволяющие сохранить максимальный вес и подчеркнуть цвет.

Драгоценный минерал, из которого был создан бриллиант, был найден на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Якутии. Масса исходного алмаза превышала 200 карат. Как отмечают специалисты, минералу около миллиарда лет – он сформировался задолго до появления человека на Земле.

По предварительным оценкам, стоимость огранённого бриллианта может составлять от 40 до 50 миллионов долларов, а в зависимости от интереса коллекционеров – и значительно выше. Уникальность камня определяется не только его размерами и чистотой, но и крайне редким насыщенным цветом, что делает его ценным экспонатом для частных коллекций или музеев мирового уровня.