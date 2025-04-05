В России хотят выпустить монету с изображением Жириновского

К 35-летию ЛДПР депутаты Госдумы предложили выпустить памятную монету с портретом основателя партии Владимира Жириновского, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

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Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Ura.ru, в России может появиться юбилейная монета с изображением Владимира Жириновского – соответствующее предложение направили в Центробанк депутаты Государственной думы от ЛДПР. Инициатива приурочена к 35-летию со дня основания партии, основателем и бессменным лидером которой был Жириновский.

Официальное обращение с предложением о выпуске памятной монеты было направлено председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Однако, как пояснил заместитель председателя Центробанка Сергей Белов, действующие нормы накладывают определённые ограничения на использование изображений и имён граждан Российской Федерации при производстве монет.

Для рассмотрения вопроса о выпуске монеты с портретом политика Центробанк запросил у инициаторов фотографии Жириновского, а также документальное согласие его близких родственников – в частности, детей и супруги – на использование имени и внешности.

Сколько экземпляров монеты может быть выпущено, пока не уточняется.

Стоит отметить, что ранее, в июне 2023 года, на Петербургском международном экономическом форуме была представлена нейросеть «Жириновский». Её обучили на основе архивных интервью, публичных выступлений и текстов Владимира Жириновского. Разработчики отмечают, что алгоритм способен достоверно воспроизводить голос и интонации политика.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.