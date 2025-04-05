Заслуженный артист рассказал, почему Ефремова не спешат приглашать в кино и театр

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил, почему после освобождения Михаил Ефремов не получает предложений от режиссёров, передает Lada.kz со ссылкой на Pravda.ru .

Фото: VK / @mihailefremov

Известный актёр Станислав Садальский прокомментировал ситуацию с Михаилом Ефремовым, который после освобождения из колонии не получает предложений о работе в театре и кино. В своём Telegram-канале артист высказал мнение, что режиссёры пока избегают сотрудничества с актёром по двум причинам.

По словам Садальского, первая причина – это опасения, что появление Ефремова в проекте может вызвать негативную реакцию зрителей и оттолкнуть публику. Вторая – сомнение в том, сможет ли актёр, прошедший через тюремное заключение, вернуться к прежнему уровню актёрского мастерства.

Некоторые боятся, что его появление только отторгнет зрителей, а другие говорят, что нужно сначала посмотреть, сможет ли Ефремов после пережитого вообще что-либо играть, - отметил заслуженный артист РСФСР.

При этом Садальский обратил внимание на контраст между интересом публики и медиа: журналисты, по его словам, активно добиваются возможности взять интервью у Михаила Ефремова. Артист остаётся фигурой, вызывающей общественный резонанс, но профессиональное сообщество пока не спешит возвращать его на сцену и экран.

Михаил Ефремов был освобождён из колонии после отбытия части срока по делу о смертельном ДТП, произошедшем в 2020 году. Его возвращение в публичное пространство остаётся предметом обсуждения как среди коллег, так и среди широкой аудитории.